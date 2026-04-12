Conmoción en Comodoro Rivadavia: detuvieron a la madre de Ángel y a su pareja por presunto homicidio agravado

La muerte de Ángel, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, derivó en la detención de su madre y de la pareja de la mujer, acusados de presunto homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Los arrestos se concretaron durante la noche del domingo en un departamento ubicado sobre la calle San Martín, donde ambos se encontraban alojados de manera temporal. Los detenidos quedaron a disposición del fiscal de la causa, Facundo Oribones, y serán indagados el próximo martes.

La Justicia sostuvo que existía riesgo de fuga, ya que el hombre podría haberse trasladado a Córdoba, su lugar de origen, mientras que la madre podría haber viajado a Misiones. Por este motivo se dispuso su detención inmediata.

Según la principal hipótesis de los investigadores, el padrastro —profesor de taekwondo— habría ejercido agresiones contra el niño, mientras que la madre habría estado al tanto de la situación e incluso podría haber participado en algunos de los ataques.

El niño murió el domingo 5 de abril tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con la versión inicial de la madre, el pequeño se habría descompensado mientras dormía en su casa y falleció poco después en el hospital.

Sin embargo, la autopsia preliminar determinó la presencia de lesiones internas en la cabeza, lo que reforzó la línea investigativa.

El padre del niño, Luis López, denunció irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó directamente contra la madre, quien había obtenido la custodia el 4 de noviembre de 2025 por decisión judicial, tras haber sido apartado de la vivienda paterna.