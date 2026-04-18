Conmoción: investigan el hallazgo de dos estudiantes muertos como posible femicidio

Una pareja de estudiantes de 22 años fue encontrada muerta este viernes en dos departamentos de Rosario, en un caso que conmueve al país y que es investigado como un posible femicidio seguido de suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos estudiantes de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La joven fue hallada sin vida acostada en la cama con una herida cortante en el cuello, dato que orientó a los investigadores hacia la principal hipótesis del caso.

Un elemento clave surgió cuando una amiga de Alcida llamó al 911 para alertar que Civarelli estaba muerta. Minutos después, el joven se arrojó desde el octavo piso de un edificio ubicado en calle 3 de Febrero al 1100.

Tras el impacto, el estudiante sobrevivió inicialmente a la caída, pero falleció poco después de ingresar al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). La amiga declaró que él le habría contado una supuesta versión de los hechos antes de arrojarse por el balcón. Según informó el diario La Capital, Alcida sostuvo que su novia se había suicidado y que intentó rescatarla realizándole un torniquete.

Durante el operativo, la Policía secuestró un cuchillo y una carta escrita por el joven, en la que manifestaba su intención de quitarse la vida por no haber logrado "salvar a su pareja".

Si bien la causa comenzó bajo la carátula de "muerte dudosa", inicialmente con la hipótesis de un posible doble suicidio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) orienta ahora la investigación hacia la teoría de un femicidio seguido de suicidio.