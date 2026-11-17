Un doloroso episodio de conmoción se produjo durante la noche del lunes en el Instituto de Ginecología y Obstetricia (IGOM), luego de confirmarse la muerte de un recién nacido, hijo de una joven de 18 años. La situación generó momentos de tensión y angustia entre los familiares, que habían decidido trasladar a la mujer hasta ese establecimiento médico ante las circunstancias que atravesaba durante la etapa final de su embarazo.

El fallecimiento fue confirmado por los profesionales del IGOM, quienes constataron que el pequeño se encontraba sin vida al momento de la atención. La noticia provocó una fuerte reacción entre los familiares, que cuestionaron la asistencia médica que había recibido previamente la joven en la Maternidad Provincial 25 de Mayo.

De acuerdo con lo manifestado por el entorno familiar a Radio Valle Viejo, la mujer se encontraba bajo atención en ese establecimiento y cursaba 39 semanas de embarazo, es decir, atravesaba el período final de la gestación. Sin embargo, según denunciaron sus allegados, los médicos le habían otorgado un turno para realizar una cesárea durante el mes de diciembre.

La familia decidió trasladarla al IGOM

Según el relato de los familiares, ante la situación que atravesaba la joven y la fecha asignada para la intervención quirúrgica, resolvieron trasladarla al Instituto de Ginecología y Obstetricia para que fuera atendida por sus profesionales.

Fue en ese establecimiento donde los profesionales corroboraron que el bebé estaba sin vida. La confirmación del fallecimiento desencadenó momentos de angustia y tensión en el lugar, mientras los familiares comenzaron a cuestionar la atención que había recibido la joven en la Maternidad Provincial 25 de Mayo.

El episodio abrió una situación de extrema sensibilidad para el entorno de la mujer, que perdió a su hijo cuando se encontraba en la etapa final del embarazo. A partir de lo ocurrido, los familiares apuntaron contra el establecimiento provincial y plantearon serios cuestionamientos sobre la asistencia brindada. Es por ello que el centro de salud privado debió contar con asistencia de la Policía de la Catamarca, ante el malestar suscitado por el deceso del menor.

Acusaciones contra la Maternidad Provincial y actuación de la Fiscalía

Tras conocerse el fallecimiento, los familiares acusaron a la Maternidad Provincial 25 de Mayo de abandono de persona. El señalamiento está relacionado con la atención que, según manifestaron, recibió la joven durante su embarazo y con el turno de cesárea que le habrían otorgado para diciembre, pese a que cursaba 39 semanas de gestación.

La acusación familiar constituye uno de los aspectos centrales del caso, que ahora requiere el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo la muerte del recién nacido. En paralelo, tomó intervención la Fiscalía, que dispuso una medida para avanzar con las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias del fallecimiento.

La decisión judicial fue ordenar el traslado del cuerpo del bebé a la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú, donde deberá realizarse la autopsia correspondiente.

El procedimiento médico-forense fue dispuesto como parte de las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias de la muerte. De esta manera, el caso quedó sujeto a las medidas ordenadas por la Fiscalía, mientras se aguarda el resultado del examen correspondiente.