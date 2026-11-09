Conmoción en Saujil por la muerte de un niño de 7 años tras un accidente en una plaza

La localidad de Saujil amaneció este lunes atravesada por la tristeza y la conmoción, tras conocerse el fallecimiento de un niño de apenas 7 años, ocurrido luego de un lamentable accidente registrado durante la noche del domingo en una plaza de la comunidad.

La noticia generó profundo pesar entre los vecinos, que recibieron con dolor la información sobre el desenlace del hecho. El pequeño había sido trasladado al Hospital de Niños "Eva Perón", donde lamentablemente se produjo su deceso durante la madrugada de este lunes.

Por el momento, no se dieron a conocer públicamente mayores precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente. La investigación se encuentra en curso y busca establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos en el espacio público de la localidad.

Intervención de la Fiscalía de Andalgalá

En el caso interviene la Fiscalía de Andalgalá, que trabaja para esclarecer lo sucedido. Como parte de las medidas dispuestas, se ordenó la realización de una autopsia, procedimiento que permitirá determinar las causas del fallecimiento del niño.

La investigación deberá avanzar sobre las circunstancias del accidente ocurrido durante la noche del domingo en la plaza de Saujil, así como sobre los elementos que permitan reconstruir el hecho. Hasta que se completen las actuaciones correspondientes, la información oficial se mantiene limitada.

De acuerdo con lo indicado, la identidad del menor fallecido será dada a conocer posteriormente, una vez cumplidas las medidas previstas en el marco de la investigación.