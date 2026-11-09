Quién es el falso bombero detenido en el operativo de seguridad por el Papa

La detención de Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, se produjo en medio del amplio operativo de seguridad desplegado en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del Papa León XIV. El joven fue interceptado cerca de las 10.30 en el cruce de la avenida Del Libertador y Kennedy, en Palermo, a pocos metros del escenario donde el Pontífice celebrará una misa multitudinaria y en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos.

Natenzon circulaba en una motocicleta Kawasaki cuya patente simulaba pertenecer a un vehículo oficial. Al ser detenido, afirmó que era bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización de circulación apócrifa. Además, llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales.

Entre los elementos que despertaron mayor atención de los agentes se encontraba una acreditación colgada de su cuello, que mostraba su fotografía y la leyenda "ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1". Según la información disponible, el documento era de fabricación casera.

El episodio tuvo lugar en uno de los puntos cercanos al despliegue de seguridad dispuesto para la llegada del Papa, en una jornada que movilizó un importante dispositivo de prevención y control en la capital argentina.

La causa judicial y las medidas ordenadas

La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1, conducido por la jueza María Servini, que dispuso la detención de Natenzon por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. En la causa interviene el fiscal Carlos Rívolo.

Tras la detención, el joven quedó incomunicado y se ordenó el allanamiento de su domicilio. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron computadoras y al menos una credencial, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Hasta el momento, no se registraron otras detenciones por delitos federales en el marco del operativo de seguridad organizado por la visita papal. Fuentes judiciales, además, plantearon dudas sobre la situación mental del detenido.

Las medidas adoptadas se inscriben en el marco de una investigación que busca establecer las circunstancias del episodio, a partir de la documentación que llevaba el joven, su circulación en una motocicleta con una patente que simulaba ser oficial y la presentación de una autorización apócrifa.

Su trayectoria vinculada a los bomberos y las comunicaciones

Antes de quedar detenido, Natenzon se había presentado públicamente como integrante del cuartel de bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha. En una entrevista realizada meses atrás, había contado que ingresó a la institución a los 15 años, motivado por su interés en las comunicaciones.

En aquella oportunidad, explicó que se especializó en sistemas de radio y comando de incidentes. También señaló que llegó a participar en el desarrollo de una red de comunicaciones destinada a cuarteles porteños.

En el relato sobre su adolescencia, recordó que solía llevar un equipo de comunicación portátil —un handy— colgado de la cintura, incluso cuando asistía al colegio. Por esa costumbre, sus compañeros lo apodaban "chico handy".

Su interés por el área de las telecomunicaciones también aparece reflejado en su actividad registrada. Desde 2021 figura inscripto en actividades vinculadas a la venta de equipos de telefonía y telecomunicaciones.

Sin antecedentes judiciales previos registrados

Según fuentes consultadas, el nombre de Natenzon no registra antecedentes judiciales previos en el fuero de instrucción porteño ni en el fuero federal. Esa información forma parte de los datos conocidos sobre el joven tras su detención durante el operativo por la visita del Papa.

El caso reúne, por un lado, la trayectoria que Natenzon había expuesto públicamente en el ámbito de los bomberos voluntarios y las comunicaciones y, por otro, las circunstancias de su interceptación en Palermo, donde portaba distintos elementos de identificación y una acreditación que decía otorgarle acceso como "Enlace Vaticano".

La investigación continúa bajo la intervención del Juzgado Federal N° 1 y del fiscal Carlos Rívolo. La detención se produjo durante uno de los mayores despliegues de seguridad organizados en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la llegada del Papa León XIV y de la misa multitudinaria prevista en el Monumento a los Españoles.