Tragedia: siniestro vial dejó dos fallecidos en la Ruta Nacional 38

Dos personas fallecieron este domingo en un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de La Cocha, provincia de Tucumán.

Las víctimas fueron identificadas como Damián Quaino y Florencia De Carlo, quienes se trasladaban en una camioneta Volkswagen Amarok V6 que, por causas que son materia de investigación, colisionó violentamente contra la parte trasera de un camión cañero que transportaba acoplados cargados con caña de azúcar, según informaron medios locales.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ocupantes fallecieron en el lugar y quedaron atrapados dentro del habitáculo del vehículo, lo que obligó a desplegar un importante operativo de rescate.

Además, dos menores de edad que también viajaban en la camioneta sufrieron lesiones y fueron asistidos por los servicios de emergencia antes de ser trasladados al Hospital de La Cocha, donde reciben atención médica.

De acuerdo con los primeros datos aportados por los equipos que trabajaron en el lugar, tanto el camión como la camioneta circulaban en el mismo sentido al momento de producirse la colisión.

En el operativo intervinieron efectivos de los Bomberos Voluntarios de La Cocha, personal de Tránsito, Defensa Civil, efectivos policiales y bomberos de Juan Bautista Alberdi, quienes colaboraron en las tareas de rescate, asistencia y preservación de la escena para las pericias correspondientes.

La investigación continúa con el objetivo de establecer las circunstancias exactas que desencadenaron la tragedia que conmociona a la comunidad de La Cocha y enluta a dos familias de la región.