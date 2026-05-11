Controles antidrogas en Catamarca: secuestran marihuana, cocaína y medicamentos

Los operativos se desarrollaron en Nueva Coneta, La Cumbre y La Viña, en el marco de controles vehiculares e identificación de personas efectuados por personal dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

Operativos coordinados en rutas y puestos camineros

Durante el fin de semana próximo pasado y también en la tarde de hoy, numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaron adelante una serie de procedimientos de control vehicular y de identificación de personas en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

Los operativos estuvieron centrados en unidades de transporte interurbano de pasajeros y vehículos de carga, en el marco de tareas preventivas orientadas a detectar el traslado de sustancias prohibidas y otros elementos vinculados a posibles infracciones a la Ley de Estupefacientes.

Las actuaciones se concretaron en tres escenarios diferentes:

Puesto caminero de Nueva Coneta , departamento Capayán.

, departamento Capayán. Puesto La Cumbre , departamento Valle Viejo.

, departamento Valle Viejo. Puesto caminero La Viña, sobre Ruta Nacional N° 38, departamento Paclín.

Nueva Coneta: secuestro de marihuana, cocaína y comprimidos

Uno de los primeros procedimientos tuvo lugar en el puesto caminero de Nueva Coneta, donde el personal policial controló un colectivo del transporte interurbano de pasajeros.

Durante la inspección, los efectivos lograron determinar que un joven de 24 años transportaba entre sus pertenencias:

Dos envoltorios de plástico .

. Sustancia herbácea.

Sustancia tipo polvo.

Tras la realización de las pruebas de campo correspondientes, los investigadores establecieron que las sustancias secuestradas se tratarían de:

Cogollos de marihuana .

. Cocaína.

Además de las sustancias narcóticas, los policías incautaron:

Cinco comprimidos de REM Midazolan .

. Un teléfono celular marca Samsung.

Todos los elementos quedaron en calidad de secuestro, mientras que el joven quedó supeditado a la prosecución de la causa, conforme a las disposiciones judiciales correspondientes.

La Cumbre: más de dos kilos de cogollos de marihuana y dos detenidos

Otro de los procedimientos se desarrolló en el puesto caminero La Cumbre, ubicado en el departamento Valle Viejo. Allí, los efectivos realizaron controles sobre otro colectivo del transporte interurbano de pasajeros.

En ese contexto, fueron identificados dos hombres de 24 y 54 años de edad, quienes transportaban tres bolsas negras que contenían una sustancia herbácea.

Las pruebas de campo efectuadas por el personal especializado permitieron determinar que se trataría de:

2,141 kilogramos de cogollos de marihuana.

Junto a la droga, los policías también procedieron al secuestro de:

Tres cigarrillos de armado casero con la misma sustancia.

con la misma sustancia. Dos teléfonos celulares , marcas Infinix y Nubia .

, marcas y . Dos blíster de Clonazepam.

A diferencia del procedimiento realizado en Nueva Coneta, este operativo concluyó con la detención de los dos sujetos, quienes fueron trasladados y alojados en dependencias policiales.

Ambos quedaron a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas judiciales a seguir en el marco de la investigación.

La Viña: hallazgo de droga y Midazolam en un camión

El tercer procedimiento tuvo lugar en el puesto caminero La Viña, emplazado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Paclín.

En este caso, los efectivos policiales controlaron un camión Ivecco de color blanco. Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron en el interior de un bolso:

Un envoltorio de plástico con cogollos de marihuana.

con cogollos de marihuana. Siete comprimidos y la mitad de uno de Midazolam.

Todos los elementos fueron inmediatamente secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Controles preventivos y avance de las investigaciones

Los tres procedimientos reflejan el despliegue operativo que viene desarrollando la Dirección Drogas Peligrosas a través de la División Canes Antinarcóticos en distintos corredores viales de la provincia.

Los controles sobre colectivos interurbanos y vehículos de carga permitieron detectar tanto sustancias estupefacientes como medicamentos, además de dispositivos móviles que también quedaron bajo secuestro judicial para el avance de las investigaciones.

Entre los elementos incautados durante los operativos se contabilizaron:

Cogollos de marihuana .

. Cocaína .

. Cinco comprimidos de REM Midazolan .

. Dos blíster de Clonazepam .

. Siete comprimidos y medio de Midazolam .

. Teléfonos celulares Samsung, Infinix y Nubia.

Mientras una de las personas investigadas quedó supeditada a la causa, los otros dos involucrados fueron detenidos y alojados en dependencias policiales, en cumplimiento de las directivas emanadas por la Justicia Federal.