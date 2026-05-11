Detienen en Catamarca a un joven acusado de agredir a su abuela de 84 años

Este lunes, a las 02:00, numerarios de la Seccional Primera llevaron a cabo la aprehensión de un joven de 26 años, de apellido Recalde, en un procedimiento realizado en la calle Almagro al 200.

De acuerdo con la información oficial, el hombre habría agredido físicamente a su propia abuela, una mujer de 84 años de edad.

Intervención policial y judicial

Tras lo sucedido, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Entre los datos relevantes del procedimiento se destacan:

Lugar del hecho: calle Almagro al 200.

calle Almagro al 200. Horario: 02:00 de este lunes.

02:00 de este lunes. Intervinientes: numerarios de la Seccional Primera.

numerarios de la Seccional Primera. Aprehendido: joven de 26 años, de apellido Recalde.

joven de 26 años, de apellido Recalde. Víctima: mujer de 84 años.

Asistencia médica para la víctima

Como consecuencia de las lesiones sufridas, la mujer debió ser asistida por profesionales médicos del SAME.

Mientras avanza la investigación judicial, el acusado permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia.