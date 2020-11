Convocan a una marcha en contra del caso por grooming cometido en un colegio privado

Un docente que pertenecía a un colegio religioso privado de la Capital fue denunciado en la institución por grooming. El profesor acusado de mandar mensajes a través de las redes sociales a un alumno renunció a su cargo luego de darse a conocer la situación.

La madre del alumno en una entrevista a Radio Valle Viejo expresó que tiene pruebas que lo involucran y añadió que "los chicos no mienten en cosas como estas".

La mujer comentó cómo descubrió el hecho, el cual ocurrió cuando su hijo era menor de edad-actualmente tiene 18 y cursa el último año de la secundaria-.

"Ahora en pandemia a mi hijo se le rompió el celular y entonces empezó a usar el mío. Para su cumpleaños le regalamos un celular y él me devuelve el mío. Yo buscando una fotos me doy cuenta que tenía capturas de pantalla de mi hijo con este profesor. La verdad que fue muy duro para mí leer y darme cuenta de esta realidad. Él no me había dicho nada por vergüenza", relató.

Además indicó que a través de su cuenta de Instagram el profesor se hacía pasar por una sobrina diciéndole que tenía "onda" con el alumno: "Mi hijo me contó que primero su profesor se hacía pasar por unas sobrinas, siempre desde su cuenta en las redes. De esta manera el docente le hacía preguntas obscenas. Esto ocurrió hace dos años atrás, él ahora tiene 18. Tenía conversaciones eróticas y le pasaba fotos como si fuese 'ella'. El profesor le pedía fotos en ropa interior y mi hijo afortunadamente no aceptó".

Marcha

A raíz de esta situación, padres y alumnos convocan a una marcha para el día miércoles a las 9.30, para pedir el esclarecimiento del hecho y en repudio al profesor y varios hechos de la misma índole.