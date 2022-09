Corte y protesta frente al "San Juan": denunciaron negligencia en el caso de una joven accidentada

La tarde de este jueves familiares y allegados de una joven que sufrió un accidente vial días atrás se concentraron frente a la guardia del Hospital del San Juan Bautista protestando con corte de calle en Julio Herrera y General Navarro. Denuncian negligencia en el tratamiento de la joven y reclaman inmediata atención y respuesta para su caso.

Según indicaron los familiares, Valentina Soria tuvo un accidente hace doce días por lo cual fue trasladada al nosocomio en donde le habrían señalado que tenía un traumatismo de cráneo grave y un “hematoma chiquito”. No obstante, a los seis días fue dada de alta, y según reclamaron, sin notificar que la joven tiene la columna quebrada.

La grave situación fue percibida por la familia cuando, tras el alta y al regresar a su hogar, la joven empeoró, por lo cual ingresaron nuevamente este lunes al nosocomio y ante la misma respuesta de que no habría problema de gravedad, tomaron la decisión de pedir el alta voluntaria y pagar en el Hospital de la Comunidad para que allí sea internada y revisada. Fue allí, donde según relataron los familiares, los médicos indicaron que la joven necesitaba una prótesis urgente, puesto que su columna estaba quebrada en tres centímetros, y que no debería tener movilidad ya que podría tocarse una médula que la dejaría cuadripléjica.

Ante el grave cuadro, la familia denuncia la negligencia del proceder del personal del nosocomio puesto que, si bien en los documentos entregados figura el diagnóstico de la joven, no se les notificó y además, se le dio de alta.

Ahora, Soria se encuentra internada en el “San Juan” donde fue derivada desde la Comunidad ya que la familia no cuenta con suficientes recursos para el tratamiento que corresponde. No obstante, apuntan que si se les hubiera notificado correctamente del estado de la joven, habrían podido iniciar los trámites para conseguir la prótesis. Sin embargo, tras las idas y venidas, la situación de la joven empeoró. “Valentina no tiene tiempo”, denunció su madre quien remarcó que un mal movimiento podría dejar a su hija cuadripléjica.

Por esta razón, exigen que el nosocomio “se haga cargo”, y que se agilice su intervención quirúrgica.