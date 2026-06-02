Crimen de Agostina: allanaron la vivienda de la madre de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este martes una nueva medida judicial con el allanamiento de la vivienda de la madre de Claudio Gabriel Barrelier, el hombre detenido por el crimen de la adolescente en la provincia de Córdoba.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana y estuvo centrado en la casa de Viviana, madre del acusado, ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Fray José León Torres. La diligencia fue ordenada en el marco de la investigación que busca reconstruir cada uno de los movimientos vinculados al caso y determinar si otras personas pudieron haber tenido algún grado de participación o conocimiento de los hechos que se investigan.

De acuerdo con la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, la medida estuvo orientada a establecer si la mujer mantiene algún tipo de relación con el brutal crimen de Agostina Vega, cuyo femicidio continúa siendo objeto de intensas tareas investigativas por parte de las autoridades judiciales y policiales.

Participación de la División de Canes

Uno de los aspectos destacados del operativo fue la presencia de efectivos especializados de la División de Canes, quienes participaron de las tareas desarrolladas en el inmueble allanado.

La intervención de esta unidad formó parte de las diligencias dispuestas por los investigadores para avanzar en la búsqueda de elementos que puedan resultar de interés para la causa. La presencia de los canes especializados se produjo durante el procedimiento realizado en la vivienda de la madre del acusado.

Según se informó, una vez concluido el allanamiento, las autoridades dispusieron además la permanencia de una consigna policial en la puerta del domicilio.

La búsqueda de posibles vínculos con el hecho

La medida judicial tiene como principal objetivo determinar si la madre del detenido podría tener algún tipo de relación con el femicidio que conmocionó a la provincia de Córdoba.

Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis y buscan establecer con precisión las circunstancias que rodearon los momentos previos y posteriores al crimen. En ese marco, el allanamiento apunta a reunir información que permita esclarecer si existió alguna participación de terceros o si el acusado actuó sin colaboración alguna.

La investigación se encuentra enfocada en reconstruir cada detalle que pueda aportar elementos para comprender la secuencia de los hechos y las decisiones adoptadas por el principal sospechoso antes y después del crimen.

El análisis de posibles comunicaciones

Otro de los puntos que concentran la atención de los investigadores está relacionado con las comunicaciones que pudieron haberse producido antes de que el cuerpo de la adolescente fuera abandonado en un descampado de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ferreyra.

De acuerdo con la información difundida, se intenta determinar si existió algún tipo de contacto entre Viviana y su hijo durante las horas previas a ese momento. La verificación de eventuales comunicaciones forma parte de las líneas de trabajo abiertas por los investigadores para reconstruir el contexto en el que ocurrieron los hechos y conocer si hubo intercambios que puedan aportar información relevante para la causa.

Los puntos centrales que se encuentran bajo análisis incluyen:

• La posible existencia de comunicaciones entre la mujer y Claudio Gabriel Barrelier.

• El período previo al abandono del cuerpo de Agostina Vega.

• La reconstrucción de los movimientos y contactos mantenidos por el acusado.

• La eventual participación o conocimiento de personas de su entorno.

Colaboración o encubrimiento

Las medidas adoptadas durante las últimas horas responden a una pregunta central para la investigación: determinar si Claudio Gabriel Barrelier actuó solo o si contó con algún tipo de colaboración posterior al crimen.

En este sentido, los investigadores intentan establecer si alguna persona de su entorno pudo haber encubierto lo sucedido o colaborado de alguna manera después de cometido el hecho.

El allanamiento realizado en la vivienda de la madre del acusado se inscribe dentro de esa línea investigativa y forma parte de las acciones destinadas a reunir evidencia y verificar cada una de las hipótesis que se encuentran bajo análisis.

Mientras continúan las tareas judiciales y policiales, las autoridades avanzan en la recopilación de información para esclarecer completamente las circunstancias del femicidio de Agostina Vega, determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si existieron otras personas vinculadas a los hechos investigados.