Crimen de Agostina: las preguntas que aún buscan respuesta tras el horror y la conmoción

El hallazgo de los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana en Córdoba, confirmó el peor desenlace y abrió una etapa decisiva en la investigación judicial. Con el descubrimiento realizado este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, el expediente ingresó en una nueva fase centrada en reconstruir con precisión cómo ocurrieron los hechos, cuál fue la secuencia del crimen y si existieron otras personas que pudieron haber participado en alguna instancia posterior.

Hasta el momento, Claudio Barrelier permanece detenido y la causa avanzará hacia una imputación por homicidio. Inicialmente, el acusado enfrentaba cargos por privación ilegítima de la libertad, pero el hallazgo de los restos de la adolescente modificó por completo el eje de la investigación y profundizó las tareas destinadas a esclarecer cada aspecto del caso.

Dos escenarios clave en la investigación

La investigación tiene actualmente dos puntos neurálgicos que concentran la atención de los investigadores. El primero es la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico. Según la hipótesis sostenida por el fiscal Raúl Garzón, fue allí donde se produjo el crimen.

Las evidencias recolectadas hasta el momento ubican a la adolescente ingresando al domicilio junto a Barrelier durante la noche del sábado 23 de mayo. Una cámara de seguridad registró ese momento. Sin embargo, las imágenes disponibles no muestran a Agostina saliendo posteriormente de la vivienda.

Para la fiscalía, ese dato resulta central dentro de la reconstrucción de los hechos. Garzón explicó que Barrelier ocupaba la parte delantera del inmueble, mientras que otras dependencias se encuentran ubicadas en sectores más alejados dentro del mismo predio. Esa distribución forma parte de los elementos que continúan siendo analizados por los investigadores.

El segundo epicentro de la causa se encuentra en el barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados los restos de la adolescente. La hipótesis principal sostiene que Barrelier trasladó el cuerpo hasta ese lugar utilizando un Ford Ka que le había sido prestado por una amiga.

El vehículo bajo análisis

El automóvil utilizado para el traslado se convirtió en una de las piezas más importantes de la investigación. El vehículo fue secuestrado días después en barrio Yofre y actualmente es objeto de distintos análisis periciales.

Según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el automóvil fue lavado entre el momento en que habría sido utilizado por Barrelier y el instante en que fue secuestrado por las autoridades.

Ese dato incorporó nuevos interrogantes a la causa y motivó la profundización de diversas medidas investigativas. La principal hipótesis sostiene que el lunes, después de las 11 de la mañana, el detenido habría descartado los restos de Agostina en el descampado donde finalmente fueron hallados.

El motivo del crimen y la llegada de Agostina a la vivienda

Una de las cuestiones más relevantes para la fiscalía está vinculada al motivo que llevó a la adolescente hasta el domicilio de Cofico.

Según indicó Garzón, una de las claves de la investigación radica en determinar "por qué estaba Agostina en ese lugar y ese día". El fiscal sostuvo que la joven llegó voluntariamente, aunque aclaró que se trata de una menor de edad y que la causa deberá establecer hasta qué punto existieron mecanismos de persuasión, engaño u otras circunstancias que explican su presencia en la vivienda.

Ese aspecto constituye una de las principales incógnitas abiertas. Los investigadores buscan determinar:

Qué vínculo existía entre Agostina y Barrelier.

Por qué la adolescente se dirigió a la vivienda.

Si hubo algún tipo de engaño para atraerla hasta el lugar.

Cuáles fueron las circunstancias previas al encuentro.

La relevancia de estas preguntas se ve reforzada por un antecedente mencionado en la investigación. Según consta en la causa, Barrelier había tenido un episodio similar en mayo del año anterior, cuando una mujer escapó desnuda del mismo domicilio ubicado en Juan del Campillo.

Las preguntas que aún esperan respuesta

A pesar del avance registrado con el hallazgo de los restos, la investigación todavía enfrenta numerosos interrogantes. Uno de los más importantes está relacionado con la posibilidad de que Agostina haya sido víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

Para responder esa pregunta, los investigadores aguardan los resultados de distintas pruebas científicas y de la autopsia, que también deberá establecer con precisión la causa de muerte. Además, la fiscalía intenta reconstruir cómo fue cometido el homicidio.

Entre los aspectos que se encuentran bajo análisis figuran:

La modalidad empleada para causar la muerte.

Las condiciones en que se produjo el crimen.

La forma en que se descartaron los restos.

La posible utilización de herramientas o tachos, hipótesis surgida a partir de indicios reunidos durante los últimos días.

Los estudios sobre la vivienda de Cofico también resultan determinantes. Los peritos trabajan para establecer si existen rastros biológicos, manchas de sangre u otros elementos que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido dentro del domicilio.

La posibilidad de encubrimiento

Otro de los puntos centrales de la causa gira en torno a la posible participación de terceros.

Hasta el momento, el fiscal Garzón manifestó que no parecería haber coautores del crimen. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que hayan existido maniobras de encubrimiento. En ese contexto, los investigadores deberán determinar cuál fue el rol de la propietaria del Ford Ka utilizado presuntamente para trasladar los restos y establecer las circunstancias que rodearon el lavado del vehículo antes de su secuestro.

También permanece bajo análisis la elección del descampado de Ampliación Ferreyra como lugar para abandonar el cuerpo.

La fiscalía busca determinar si Barrelier conocía previamente la zona, qué vínculo tenía con ese sector de la ciudad y cuáles fueron las razones que motivaron la elección de ese sitio específico.