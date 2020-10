Crimen de Calderón: Las defensas pidieron el sobreseimiento de los tres imputados

Tal como se había anunciado, en la mañana de ayer, se desarrolló en la sala de la Cámara de Apelación Penal Juvenil la audiencia solicitada por las defensas de los tres imputados, Gabriel Carrizo, su novia V.S. y Joaquín Escalante, quienes se opusieron a la elevación a juicio de la causa por el homicidio y robo al docente belicho, Héctor Calderón.

A las 10.00 de la mañana, el tribunal especializado, presidido por el juez Fabricio Gershani Quesada, quien estuvo acompañado por los jueces Fernando Esteban y Rodolfo Moreno, se constituyó en la sala y abrió la audiencia con la presencia en el lugar de los defensores Roberto Mazzucco, en representación de los novios y, la Dra. Silvia Barrientos, en representación del imputado Escalante. En tanto, que a través del sistema de videoconferencia, participó desde el Juzgado de Garantías de la ciudad de Belén el querellante particular, Walther Falcone.

El primero en exponer los agravios fue Mazzucco, quien cargó contra la investigación llevada adelante por el fiscal Flores, al que tildó de “personaje”. Asimismo, dijo que durante toda la investigación se violaron los derechos de defensa de los imputados a los que representa. También indicó que el delito de robo -una de las dos imputaciones que pesa sobre la pareja- no quedó establecido, a su entender. Para el fiscal, dijo el letrado, Gabriel le robó dinero a la víctima Calderón porque compró unos regalos, “él no tiene necesidad de robar. Su familia tiene un buen pasar económico”.

Resaltó que el decreto de determinación del hecho está mal realizado ya que no cuenta con pruebas que acrediten el accionar que le endilgan a sus asistidos.

Principalmente a la adolescente, a quien el fiscal la sindicó como coautora del grave delito de homicidio criminis causa, sin una prueba en el expediente que indique su participación. Al finalizar su alegato, Mazzucco pidió que el juez sobresea a ambos imputados. Luego, fue el turno de alegar de la Dra. Silvia Barrientos, quien a líneas generales dijo también que la investigación no fue correctamente realizada y que a su cliente se lo acusa del delito de encubrimiento agravado simplemente porque le envió un mensaje a su amigo Gabacha, al enterarse por las redes sociales que habían asesinado a Calderón y se sindicaba a su amigo como el supuesto autor. También pidió el sobreseimiento de Escalante o, si no, que el tribunal le cambie la imputación por encubrimiento simple. Lo que evitaría en caso de ser declarado culpable en un juicio oral terminar en el penal de Miraflores.

Luego, por videoconferencia, alegó el querellante, quien pidió que se confirme el requerimiento de citación a juicio. Tras escuchar a las partes, el presidente del tribunal, Gershani Quesada, resolvió pasar a un cuarto intermedio para el próximo 9 de octubre, cuando se dará a conocer el veredicto.