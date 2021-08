Crimen de Petrona Centeno: No voy a pagar yo solo lo que hicimos los dos

Luego de concluida ayer la ronda de testigos, en la que solo se hizo presente el médico legista, José Roberto Vargas, quien fue el que realizó la operación de autopsia en el cuerpo de Centeno y, tal como lo había adelantado el abogado defensor del imputado, Dr. Víctor García en la audiencia del viernes pasado, su asistido declaró en el recinto y dio su versión del hecho.

Carrizo recordó en la sala que desde el momento en que llegó a la casa de Leonardo Perea -quien ya declaró como testigo en el juicio- con motivo de una reunió por el cumpleaños de este, dijo que fue el propio Perea quien le dijo que “había una casa para reventar” refiriéndose al domicilio de Petrona.

Luego contó que tras abrir la puerta ingresaron a la casa y Leonardo sorprendió a la víctima, quien lo reconoció y le pedía por favor que no le hiciera nada. “Él le decía que se quedara callada, que no le iba a pasar nada pero, cada vez que ella lo nombraba, él se ponía muy violento y la golpeaba”.

Recordó cómo fue que apuñalaron a la víctima. Según el médico que declaró antes, sufrió lesiones con dos tipos de arma blanca.

“Yo tomé un machete y no sé por qué la apuñalé a la altura de la cabeza. Luego fui a la cocina de la casa y saque un cuchillo tramontina con el que también la apuñalé. Tanto el cuchillo que usé yo como el que usó Leonardo, eran de la casa” puntualizó.

En otro pasaje de la declaración, Carrizo dijo que tenía un acuerdo con Leonardo y su familia, quienes se habían comprometido a ayudarlo a él y a su pequeño hijo que tenía cinco días de nacido cuando ocurrió el hecho si él se hacía cargo y no lo nombraba. “Acepté y me hice cargo solo, pero él nunca cumplió. Me dijo que me iba a ayudar y me dejó tirado. Estoy muy mal, consumo más que antes y hay noches que no puedo dormir. No tengo la consciencia tranquila y no sé cuándo la voy a tener”.

“Yo no digo que no soy inocente, sé que hice las cosas mal y que tengo que pagar por lo que hice. Me hago responsable, pero no voy a pagar solo porque él (Leonardo) también estuvo y fue él quien me dijo que fuéramos a “reventar” la casa porque iba a estar deshabitada”.

También pidió perdón a la familia de Petrona y recordó una y otra vez cómo la mujer le pedía a Leonardo Perea que no “la lastimara”. Ante las preguntas del fiscal, respondió que con su “cambio de declaración” -ya que ahora lo señala a su amigo Leonardo como la persona con la que actuó en el crimen- “no busco nada, ningún beneficio para mí porque sé que voy a pasar muchos años en la cárcel, lo que quiero es que mi palabra también valga como la de él y los dos paguemos por lo que hicimos”.

Además de cargar contra la fiscal Rodríguez, a quien aseguró frente a las preguntas de uno de los jueces del tribunal “que la fiscal buscaba favorecer a Fernández cuando fue llamado a declarar y que intentó por varios meses contarle lo que realmente había pasado, pero nunca la fiscal lo quiso volver a escuchar”.

Concluida la declaración que se extendió por mas de treinta minutos, el tribunal con el acuerdo de las partes pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes cuando se expondrán los alegatos y en caso de que el tiempo lo permita, los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Rodolfo Moreno dicten el veredicto de sentencia.