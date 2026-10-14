Operativos: arrestaron a 14 personas y secuestraron 22 motos

La Policía de Catamarca continúa desarrollando operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos sectores de la Capital y el interior provincial. En una serie de procedimientos realizados en diferentes jurisdicciones, los efectivos arrestaron a 14 personas de sexo masculino, todas mayores de edad, y secuestraron 22 motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Las actuaciones se llevaron adelante con la participación de numerarios de las Seccionales Quinta, Sexta, Séptima y Novena de la ciudad Capital, además de efectivos de San Isidro, en el departamento Valle Viejo, y de las Comisarías Departamentales de Santa María y Belén.

Los procedimientos contaron también con la colaboración de distintos grupos especiales de la institución policial, que intervinieron en las tareas de control y verificación desplegadas en los puntos establecidos dentro de sus respectivas jurisdicciones.

De acuerdo con la información difundida, los operativos tuvieron como eje el control de vehículos y la identificación de personas. Como resultado de estas intervenciones, se concretaron arrestos y se detectaron situaciones que derivaron en el secuestro de rodados por presuntas infracciones a las disposiciones vigentes.

Catorce hombres arrestados

Uno de los resultados informados por la institución fue el arresto de 14 hombres mayores de edad. Tras las intervenciones, el personal policial procedió a labrar las actuaciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Las actuaciones de rigor quedaron a cargo de las dependencias intervinientes, conforme a las medidas adoptadas durante los procedimientos.

La participación de varias seccionales y comisarías permitió extender los controles tanto en la Capital como en localidades del interior provincial. En ese esquema también colaboraron los grupos especiales de la institución, que acompañaron las tareas realizadas por los efectivos policiales.

Secuestraron 22 motocicletas

Otro de los resultados destacados fue el secuestro de 22 motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según el informe policial, los conductores de estos rodados habrían infringido disposiciones contempladas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

A partir de las situaciones detectadas, los efectivos confeccionaron las actas de infracción correspondientes y dispusieron el traslado de las motocicletas a las dependencias policiales y a los corralones municipales. El procedimiento administrativo incluyó, de esta manera, la identificación de las presuntas faltas, la elaboración de las actas y la remisión de los vehículos a los lugares establecidos para su resguardo.

Los procedimientos se enmarcaron en dos instrumentos normativos mencionados por la Policía: el Código de Faltas de la Provincia y la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Participación de dependencias de Capital y del interior

La cobertura territorial de los operativos comprendió distintos sectores de San Fernando del Valle de Catamarca y localidades del interior provincial. En la Capital participaron numerarios de las Seccionales Quinta, Sexta, Séptima y Novena.

A estos efectivos se sumaron los de San Isidro, en el departamento Valle Viejo, y los integrantes de las Comisarías Departamentales de Santa María y Belén. La intervención de los grupos especiales de la institución complementó el trabajo de las dependencias policiales involucradas.

La información difundida no detalló cuántos arrestos o secuestros se registraron en cada localidad, ni estableció una distribución de los resultados por dependencia. Los datos comunicados corresponden al total de los procedimientos realizados en las jurisdicciones mencionadas.