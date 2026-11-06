Dos mujeres fueron aprehendidas tras protagonizar una violenta pelea en Catamarca

Un procedimiento policial realizado durante la noche de ayer terminó con la aprehensión de dos mujeres en el barrio Nueva Catamarca, luego de que ambas habrían sido sorprendidas protagonizando una agresión física entre sí.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 21:00, cuando numerarios de la Comisaría Novena, con la colaboración de sus pares de la Seccional Sexta, se hicieron presentes en un domicilio de ese sector de la ciudad para intervenir ante la situación registrada.

Al llegar al inmueble, los efectivos habrían encontrado a dos mujeres agrediéndose físicamente, circunstancia que motivó la intervención policial y el posterior procedimiento.

Dos mujeres quedaron a disposición de la Justicia

Como resultado de lo ocurrido, los uniformados procedieron a la aprehensión de ambas involucradas, identificadas por sus apellidos como Navarro, de 34 años, y Cardozo, de 39.

De acuerdo con la información del procedimiento, las dos mujeres habrían sido sorprendidas mientras se agredían mutuamente, por lo que quedaron bajo custodia policial.

Interviene la Fiscalía del Distrito Sur

Tras concretarse las aprehensiones, ambas personas fueron trasladadas y alojadas en las dependencias de la Comisaría de la Mujer, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.