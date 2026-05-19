De altura: lo atraparon robando cables de torres de comunicación

Un operativo policial desplegado en la localidad de El Alto culminó con la aprehensión de un hombre sospechado de intentar cometer un ilícito en el predio donde se encuentran instaladas antenas de distintos medios de comunicación.

La intervención se produjo tras un requerimiento efectuado al SAE-911, que alertó sobre movimientos sospechosos en el sector ubicado sobre la Ruta Provincial N° 2, en el departamento homónimo. A partir de esa comunicación, efectivos de la Comisaría Departamental El Alto se constituyeron rápidamente en el lugar para verificar la situación. Al arribar al predio de las antenas, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Mongiovi, de 33 años, quien habría sido sorprendido mientras intentaba cometer un ilícito en ese espacio.

El operativo en el predio de antenas

La actuación policial se desarrolló en un sector considerado sensible debido a la presencia de estructuras e instalaciones vinculadas a distintos medios de comunicación. La rápida intervención de los efectivos permitió controlar la situación y evitar que el hecho avanzara.

Según la información oficial, el procedimiento se realizó sobre Ruta Provincial N° 2, donde los efectivos identificaron al sospechoso y procedieron a reducirlo en el lugar. Durante el operativo, además de la aprehensión del hombre, el personal policial llevó adelante el secuestro de distintos elementos que quedaron vinculados a la causa judicial iniciada tras el hecho.

Entre los elementos incautados se encuentran:

Una escalera plegable de aproximadamente 4 metros

Una camioneta Renault Kangoo de color azul

De acuerdo con lo informado, el sospechoso circulaba en ese vehículo al momento de la intervención policial.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio denunciado en el predio de antenas. La presencia de una escalera de importantes dimensiones fue uno de los aspectos incorporados al procedimiento policial, en el marco de la investigación orientada a establecer el alcance de la maniobra que se habría intentado cometer en el lugar.

El vehículo secuestrado también quedó bajo resguardo judicial mientras continúan las actuaciones iniciadas por las autoridades competentes.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Este

Luego de concretarse la aprehensión, el hombre de apellido Mongiovi fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Desde el ámbito judicial se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las medidas procesales derivadas del hecho. La intervención de la Fiscalía permitirá determinar los pasos siguientes dentro de la investigación y profundizar las actuaciones relacionadas con el intento de ilícito denunciado en el predio de antenas.