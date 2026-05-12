Violento ataque en Catamarca: dos menores golpearon y apuñalaron a una adolescente

Un nuevo episodio de violencia entre adolescentes se registró en la tarde de este lunes en el sector norte de la ciudad, donde personal policial debió intervenir luego de una denuncia por agresión física y el uso de un arma blanca.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho ocurrió alrededor de las 16:15, cuando numerarios de la Subcomisaría Quebrada de Moreira fueron convocados por requerimiento del SAE-911 hacia la calle Las Araucarias, entre Santo Domingo y República Dominicana.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la demora de dos adolescentes de sexo femenino, de 13 y 14 años de edad, quienes fueron señaladas por otra menor, de 17 años, como las presuntas autoras de una agresión física ocurrida instantes antes.

La denuncia de la víctima

Según el relato brindado por la adolescente de 17 años, ambas jóvenes la habrían atacado físicamente en plena vía pública. En medio del episodio, una de las presuntas agresoras habría extraído un arma blanca de entre sus prendas de vestir.

La situación escaló rápidamente y, siempre de acuerdo con la denuncia, la adolescente terminó con una herida cortante a la altura del hombro izquierdo.

El arma utilizada durante el hecho quedó en calidad de secuestro, conforme al procedimiento realizado por el personal interviniente.

Asistencia médica en el lugar

Tras el violento episodio, la víctima recibió asistencia inmediata por parte de profesionales médicos del SAME, quienes acudieron al lugar para brindarle atención.

La intervención sanitaria se desarrolló en la misma escena del hecho, luego de que la adolescente presentara un corte producto de la agresión sufrida.

Hasta el momento, la información difundida se centra en la asistencia brindada en el lugar y en las actuaciones posteriores llevadas adelante por las autoridades policiales y judiciales.

Actuación de la Fiscalía Penal Juvenil

Una vez concretada la demora de las dos menores de edad, ambas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo desde donde se impartieron las medidas correspondientes a cumplimentar en el marco de la investigación.

La causa quedó así bajo la órbita judicial competente, teniendo en cuenta la edad de las involucradas y las características del hecho denunciado.

El procedimiento incluyó tanto la intervención policial inicial como el secuestro del arma blanca presuntamente utilizada durante la agresión y la posterior comunicación con las autoridades judiciales.