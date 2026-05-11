Detienen a un sujeto por usurpar una vivienda en Catamarca

A las 13:00 de la tarde de hoy, por requerimiento del SAE-911, personal de la Seccional Décima se constituyó en calle Dr. Luis Ahumada al 1.000, lugar donde se había solicitado la presencia policial.

El despliegue se enmarcó en una intervención directa tras un aviso que activó los protocolos de respuesta inmediata del sistema de emergencias. Una vez en el sitio, los efectivos policiales procedieron a recabar información inicial para establecer las circunstancias del hecho que motivó el requerimiento.

En ese contexto operativo, la presencia de los agentes se orientó a garantizar el control de la situación y a determinar con precisión lo ocurrido en el inmueble señalado, siguiendo los procedimientos habituales de actuación en este tipo de intervenciones.

Testimonio de la mujer de 42 años y situación en el domicilio

En el lugar, el personal policial se entrevistó con una mujer de 42 años de edad, quien aportó su testimonio sobre lo sucedido. Según su manifestación, al intentar ingresar a su domicilio advirtió una situación irregular: el candado de seguridad habría sido cambiado, lo que le impidió el acceso normal a la vivienda.

Este elemento fue determinante para la continuidad del procedimiento policial, ya que configuró la necesidad de verificar el interior del inmueble. De acuerdo con la información recabada en el lugar, y con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron a la morada con el objetivo de constatar la situación denunciada.

La intervención se desarrolló en el marco de la preservación del orden y la verificación de la integridad del domicilio, siguiendo los lineamientos operativos de la fuerza interviniente.

Ingreso al inmueble y aprehensión de Oliva (48)

Una vez dentro del domicilio, los efectivos policiales procedieron a la identificación de una persona que se encontraba en el interior. Se trataba de un hombre de apellido Oliva, de 48 años de edad.

Durante el procedimiento, según se informó, el individuo se habría tornado agresivo tanto contra el personal policial interviniente como contra la mujer de 42 años que había solicitado la presencia de las autoridades. Esta conducta motivó la inmediata intervención de los efectivos para contener la situación y asegurar el orden dentro del inmueble.

En ese contexto, se concretó la aprehensión del hombre de apellido Oliva, quien fue reducido y trasladado posteriormente fuera del domicilio para continuar con las actuaciones correspondientes.

Traslado, situación judicial y actuaciones posteriores

Tras su aprehensión, el hombre de 48 años fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Esta instancia judicial será la encargada de continuar con las actuaciones correspondientes en relación con el hecho registrado durante el procedimiento.

Asimismo, se informó que a la damnificada, la mujer de 42 años, se la invitó a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, a fin de formalizar su exposición sobre lo ocurrido y aportar los elementos necesarios para la investigación.