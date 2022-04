Declararon los asesores de ventas de la financiera en Tucumán y reiteraron su inocencia

En la mañana de hoy prestaron declaración en calidad de imputados los empleados de Adhemar Capital en la vecina provincia tucumana. Representados por el Dr. Javier Lobo Aragón los acusados se declararon inocentes y que son meros trabajadores de la firma, de quienes el letrado marcó que están sin percibir sus haberes y prestaciones sociales desde el mes de diciembre pasado.

“Ellos hacían tareas administrativas y no tienen ninguna responsabilidad sobre las operaciones y las imputaciones que les hicieron”, manifestó el abogado. Tanto María Lihué Banegas y Lucas Barrera Oro están imputados por asociación ilícita y lavado de activos y ya se adelantó que luego de lo declarado hoy, está prevista una ampliación pero en la misma ya indicó su abogado defensor que reiterarán su inocencia “porque no tienen absolutamente nada que ver con la imputación”.

Los imputados y su abogado a la salida del Juzgado Federal

El abogado sostuvo luego, en el dialogo que mantuvo con la prensa a la salida de la indagatoria que sus defendidos “ellos no manejan fondos. No tienen acceso a fondos. No manejan directivas sino que son simples empleados”.

En cuanto a las pruebas que habría en su contra y por las que fueron imputados, refirió que no tuvieron acceso a las mismas y que están ahora serán estudiadas para que, en base estas se pueda concretar la ampliatoria de la declaración.

Los asesores de venta de la financiera, tal como se los denomina en Tucumán, eran quienes se dedicaban a captar los inversionistas. En Tucumán, según se conoce, eran cuatro estas personas pero sólo aparecen mencionados Banegas y Barrera Oro por haber sido los que atendieron las cuentas de los tres denunciantes tucumanos.