Violento vuelco en Santa María: un conductor resultó herido

Un grave siniestro vial se registró en las primeras horas de la mañana de este martes en la avenida Vicente Saadi, en la ciudad de Santa María, departamento homónimo del oeste catamarqueño.

Por causas que aún se investigan, un vehículo perdió el control y terminó volcado con las ruedas hacia arriba sobre la calzada, lo que generó preocupación entre los vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal de salud. Tras la evaluación médica, se resolvió su traslado al hospital local para una mejor atención.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.