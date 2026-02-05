Quedará detenido Juan Carlos Rojano por el crimen de Yamil Mercado

Juan Carlos Rojano quedó a un paso de ser detenido y trasladado al Servicio Penitenciario luego de presentarse voluntariamente ante la Justicia, en el marco de la causa por el crimen de Yamil Mercado, ocurrido en 2017 en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión, Rojano fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa. La sentencia fue dictada por la Cámara Penal N° 2 y quedó firme luego de que la defensa no interpusiera el recurso extraordinario correspondiente.

Ante este escenario, el condenado deberá cumplir la pena impuesta y será trasladado al penal en las próximas horas, conforme a lo dispuesto por la Justicia.

El caso generó repercusión en Andalgalá, donde el hecho ocurrido hace casi una década aún mantiene impacto en la comunidad.