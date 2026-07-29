Declaró el hijo de 17 años de la mujer detenida por la muerte de una niña de dos años

La investigación por la muerte de Isabella, la niña de dos años fallecida en Villa Gesell, sumó este miércoles una de las medidas que la fiscalía considera más relevantes para el avance de la causa. Lucas Ruiz, de 17 años e hijo biológico de Lucía Sosa, compareció ante la Fiscalía General de Mar del Plata para ampliar su testimonio en el expediente.

El adolescente llegó acompañado por su madre adoptiva y por su abogada, Erika Hooft Suárez. Hasta el momento no trascendieron detalles del contenido de su declaración, aunque desde la investigación se considera que su aporte puede resultar determinante para reconstruir distintos aspectos vinculados con la convivencia familiar.

El testimonio del joven será incorporado al expediente junto con el resto de las pruebas reunidas durante los últimos días. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y la fiscalía no descarta la adopción de nuevas medidas para profundizar el análisis de los hechos.

El fiscal busca saber sobre la convivencia familiar

El fiscal Juan Pablo Calderón espera que la declaración de Lucas Ruiz permita ampliar información sobre la dinámica familiar y ratificar las denuncias que el adolescente había formulado públicamente en los últimos días.

La comparecencia ante la fiscalía se produjo poco después de que el joven hablara sobre el caso en una entrevista con TN, donde pidió que su madre continúe detenida o sea internada en un hospital psiquiátrico.

Durante esa entrevista expresó: "Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos. Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar".

Ahora, la fiscalía procura determinar si esos dichos pueden ser ampliados y respaldados dentro del proceso judicial mediante su declaración formal, que pasará a integrar el conjunto de elementos probatorios de la causa.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició tras la muerte de Isabella, ocurrida el 21 de julio. Según consta en la investigación, la niña fue trasladada al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell. En un primer momento, su madre manifestó que la menor se había broncoaspirado.

Sin embargo, el rumbo de la investigación cambió luego de conocerse el resultado de la autopsia. El estudio forense determinó que la muerte fue consecuencia de una asfixia obstructiva, seguida de un paro cardíaco. Esa conclusión descartó la primera explicación brindada sobre lo ocurrido y dio lugar a una nueva línea investigativa.

Como consecuencia de ese resultado, Lucía Sosa quedó detenida e imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

La mujer optó por no declarar cuando fue indagada. Paralelamente, el fiscal continúa analizando nuevos estudios y otras pruebas para establecer si corresponde modificar la calificación legal de la causa.

La investigación continúa abierta

Con la incorporación del testimonio de Lucas Ruiz, el expediente suma una nueva instancia considerada de importancia por los investigadores. La fiscalía continuará evaluando toda la documentación y las pruebas recolectadas para definir los próximos pasos de la investigación.

Entre los aspectos que permanecen bajo análisis se encuentra la posibilidad de modificar la imputación actualmente vigente contra Lucía Sosa, decisión que dependerá de la valoración integral de las evidencias reunidas.

El antecedente judicial por la muerte de otra hija

La investigación actual también remite a un antecedente judicial protagonizado por Lucía Sosa. En 2018, la mujer fue juzgada junto con quien era su pareja en ese momento, Héctor Javier Picart, por la muerte de Yazmín, una beba de 11 meses.

Ambos permanecieron dos años detenidos de manera preventiva antes de llegar al juicio. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mar del Plata resolvió absolverlos al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación por abuso sexual y muerte de la bebé.

En ese fallo, los jueces señalaron que los informes médicos no permitían confirmar la hipótesis sostenida por la fiscalía y destacaron que varias de las lesiones observadas podían explicarse por las maniobras realizadas durante la atención médica de urgencia. Asimismo, peritos de la Asesoría Pericial de La Plata y médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata indicaron que las lesiones anales detectadas eran compatibles con una dermatitis del pañal de origen bacteriano, descartando la existencia de signos de abuso sexual.

La sentencia también incluyó observaciones sobre la presión mediática que rodeó aquel proceso y advirtió acerca de las condenas anticipadas que circularon antes de que existiera una resolución judicial.

No obstante, el tribunal dejó asentado que la familia se encontraba bajo seguimiento de organismos de protección de la niñez debido a una situación de alto riesgo social.

Con la investigación por la muerte de Isabella aún en curso, la Justicia volvió a poner el foco sobre Lucía Sosa. En ese contexto, la declaración de Lucas Ruiz pasó a integrar el expediente como una de las medidas que la fiscalía considera de mayor relevancia para determinar los próximos pasos de la causa y definir el futuro procesal de la imputada.