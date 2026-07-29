Locura: lo mordió el perro del vecino, lo amenazó de muerte y le disparó al animal

Un altercado entre vecinos ocurrido en el barrio porteño de Villa Devoto derivó en un episodio de extrema violencia que terminó con un perro gravemente herido y una denuncia policial por amenazas. El hecho tuvo como protagonista a Roco, un perro de raza labrador que recibió un disparo efectuado con un arma de aire comprimido, luego de que un hombre mantuviera una discusión con su dueño por una supuesta mordedura.

Según la información conocida, el conflicto comenzó cuando un hombre se presentó en el domicilio del propietario del animal para reclamar porque, presuntamente, el perro lo había mordido y le había provocado un tajo en la campera. Sin embargo, el episodio no concluyó con ese intercambio, sino que escaló hasta convertirse en un hecho de mayor gravedad.

De acuerdo con el relato del dueño del perro, tras aquella discusión el hombre lanzó amenazas y, tiempo después, regresó al lugar para atacar al animal.

La discusión previa y las amenazas

El episodio ocurrió el 21 de junio en la calle Pareja al 3700, donde el hombre se dirigió a la vivienda del dueño de Roco para manifestar su reclamo por la supuesta mordedura.

Eduardo, propietario del perro, explicó que él no escuchó personalmente las amenazas, pero que fue su esposa quien le relató lo ocurrido. "Yo no lo había escuchado, pero mi mujer me contó que dijo que me iba a matar a mí y al perro si el perro mordía a la hija", comentó Eduardo en declaraciones brindadas a El Trece.

Tras aquella discusión, el vecino abandonó el lugar. Sin embargo, el conflicto no quedó allí y, días más tarde, se produjo el ataque contra el animal.

El disparo que hirió gravemente a Roco

Con el paso de los días, Eduardo y su familia observaron un pequeño punto al costado del ojo de Roco. En un primer momento pensaron que se trataba de una garrapata, aunque luego advirtieron que era la sangre que había quedado tras el impacto del proyectil.

"Unos días más tarde, le vemos a Roco un puntito al lado del ojo, pensamos que era una garrapata, pero era la sangre que le había quedado por el impacto", relató el dueño del perro.

Ante esa situación, decidió trasladar al animal a una veterinaria, donde recibió el diagnóstico que confirmó la gravedad de la lesión. Los profesionales determinaron que Roco había sido alcanzado por un proyectil en la cara y que debía ser sometido a una intervención quirúrgica para evitar complicaciones mayores derivadas de la herida.

Una lesión a centímetros de una tragedia

El disparo impactó muy cerca de uno de los ojos del perro. Según le informó el veterinario a Eduardo, el proyectil pasó a un centímetro del ojo y la consecuencia pudo haber sido mucho más grave. De acuerdo con esa evaluación, la bala podría incluso haber provocado la muerte del animal.

Como consecuencia de la lesión, Roco debió ser operado y actualmente continúa recuperándose de la intervención. Mientras atraviesa ese proceso, Eduardo manifestó su preocupación por lo ocurrido y reconoció sentir temor ante la posibilidad de que el agresor vuelva a presentarse.

"No lo conozco, tengo miedo de que vuelva", expresó junto al labrador, que sigue en recuperación tras la cirugía.

La denuncia ante la Policía de la Ciudad

Frente a la escalada del conflicto y después de confirmar que el perro había sido víctima de un disparo, Eduardo decidió presentarse en la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad, donde formalizó la denuncia contra el vecino.

En su presentación, el hombre describió tanto las amenazas recibidas durante la discusión inicial como la posterior agresión sufrida por Roco.

Además, recordó que lleva décadas viviendo en ese barrio sin haber atravesado situaciones similares. "Hace cuarenta años que vivimos en este lugar, siempre tuvimos perros y nunca tuvimos problemas", remarcó.

Intervención judicial

Luego de recibir la denuncia y tomar declaración al denunciante, los efectivos policiales dieron intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 36, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa, con Secretaría Única de Valeria Gurzi.

En ese marco, se labraron actuaciones por el delito de "amenazas coactivas", mientras avanza la investigación sobre el episodio denunciado.