Juicio por Loan: quiénes son y qué se espera de los cuatro testigos que declararán hoy

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresará este miércoles en una nueva etapa con la comparecencia de cuatro nuevos testigos convocados por el Tribunal, luego de que en las audiencias anteriores ya prestaran declaración 23 personas.

La nueva jornada estará centrada en reconstruir uno de los episodios que marcó las primeras horas posteriores a la desaparición del niño: la falsa alarma que indicaba que Loan había sido encontrado y que movilizó tanto a funcionarios locales como a personal sanitario y policial durante la madrugada del 14 de junio.

Los testimonios previstos corresponden al concejal de 9 de Julio Jorge Daniel Moreira, la directora del Hospital de 9 de Julio, Gabina Pelozo, el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II Goya de la Policía de Corrientes.

Cada uno de ellos tuvo participación en distintos momentos de las primeras actuaciones realizadas tras la desaparición del menor y se espera que sus declaraciones permitan reconstruir cómo se originó la versión que anunciaba el supuesto hallazgo de Loan y cuál fue la respuesta de las autoridades ante esa información.

El mensaje falso del concejal

Uno de los testimonios más esperados será el de Jorge Daniel Moreira, concejal y exintendente de 9 de Julio. Según consta en el expediente, Moreira mantuvo contacto directo durante la madrugada del 14 de junio con el entonces comisario Walter Maciel, uno de los acusados en la causa.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, a las 2:10 recibió un audio enviado por Maciel en el que el policía afirmaba que Loan había sido localizado. "Le acabamos de encontrar, concejal. Le acabamos de encontrar, así que todo bien", fue el mensaje que, según el expediente, recibió Moreira.

Sin embargo, esa versión tuvo una duración muy breve. Apenas unos 20 minutos después, el concejal volvió a comunicarse con Maciel para preguntarle por qué comenzaba a circular la información de que se trataba de una falsa alarma.

En esa conversación, el comisario respondió que la noticia era incorrecta y explicó cómo se había generado la confusión.

"Una calentura tengo con la familia, chamigo. La familia salió a decir que se le encontró y fuimos todos al lugar y no fue así", manifestó Maciel, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.

El Tribunal buscará profundizar sobre ese intercambio para establecer cómo circuló esa información durante las primeras horas del operativo de búsqueda.

La directora del hospital y el pedido de una ambulancia

Otro de los testimonios previstos será el de Gabina Pelozo, directora del Hospital "Juan Romero" de 9 de Julio. Su declaración adquiere relevancia porque también estuvo vinculada con la falsa alarma registrada esa madrugada.

Según declaró durante la investigación, a las 2:13 recibió una llamada telefónica informándole que Loan había sido encontrado y solicitándole el envío inmediato de una ambulancia hasta el lugar. El pedido fue realizado por el policía Lisandro Saucedo, quien posteriormente también declarará ante el Tribunal.

Pelozo explicó que se trasladó al lugar acompañada por el enfermero Nelson Bravo y el chofer Ricardo Vázquez. Cuando llegó al sitio donde supuestamente se encontraba el niño, la información volvió a cambiar.

"Había mucha gente y me dirijo hacia la camioneta de la policía y me dice el oficial que estaba ahí dice que era falsa alarma", declaró durante la investigación.

Ese episodio constituye uno de los puntos centrales que la Justicia intentará reconstruir en esta nueva audiencia.

El relato del sargento

El tercer testigo convocado es el sargento Lisandro Alberto Saucedo, integrante de la Policía de Corrientes, quien participó desde el inicio de las tareas de búsqueda de Loan. En su declaración durante la etapa investigativa explicó que consultó al comisario Walter Maciel acerca de la necesidad de contar con una ambulancia.

Según su relato, Maciel le indicó que se dirigiera al hospital para solicitar personal sanitario, una ambulancia e insumos médicos. Saucedo describió detalladamente la secuencia de hechos.

"Llamo a mi jefe, comisario Maciel, y le pregunto si iban a necesitar ambulancia porque no sabía si había ni en qué condiciones estaba la criatura. Me dice que vaya al hospital a pedir ambulancia, insumos y personal, el chofer del móvil me dice que me lleva al hospital, me atienden y les lo que necesitamos. Antes de salir desde ruta 123 y acceso al camino rural, veo que venía el comisario, que me pregunta por el director de la unidad y le digo que ingresó al campo y que nosotros estábamos yendo al hospital. A los 15 o 20 min me llama el comisario Maciel y me dice si alguien apareció o se llevó al menor al hospital y le digo que en el hospital se enteraron por nosotros. Tampoco nadie había salido con el menor por el acceso. Se corta la comunicación y a los 5 minutos ingresa la ambulancia al campo, empieza a correrse la voz de que apareció. Pero momentos después informan que era falsa alarma y que se continúe con la búsqueda, no sabemos de dónde salió eso", relató ante la fiscalía.

Su declaración es considerada relevante porque describe cómo se desarrolló la coordinación entre la Policía y el hospital durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

La participación del jefe de la Unidad Regional II Goya

El cuarto testigo convocado por el Tribunal será Roque Nicolás Báez, comisario y jefe de la Unidad Regional II Goya de la Policía de Corrientes. Según las actuaciones judiciales, Báez intervino en la coordinación y supervisión de los operativos de búsqueda desde el primer día de la desaparición de Loan.

Además, figura como uno de los responsables que llegó al campo durante la madrugada del 14 de junio con el objetivo de esclarecer el origen del rumor sobre la supuesta aparición del niño y verificar los movimientos realizados tanto por el personal policial como por los civiles que participaban de la búsqueda.

Su testimonio buscará aportar precisiones sobre la organización del operativo y las medidas adoptadas una vez que la información acerca del supuesto hallazgo fue desmentida.