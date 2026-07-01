Definen el operativo de seguridad para la 55° edición de la Fiesta del Poncho

La organización de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa avanzando con la definición de los dispositivos de seguridad que acompañarán el desarrollo del tradicional evento. En ese marco, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia acordaron las medidas de seguridad, control y prevención que serán implementadas durante la realización de la fiesta.

La reunión tuvo lugar en el Predio Ferial Catamarca, escenario donde se desarrollará el evento, y contó con la participación de todas las áreas involucradas en la organización. El encuentro permitió establecer un espacio de trabajo conjunto para coordinar acciones destinadas a garantizar el desarrollo ordenado de las actividades previstas.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el Secretario de Seguridad, Gastón Venturini; la Ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; el Jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera; el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Omar Gustavo Seiler; el Inspector General de Policía, Crio. Gral. Sebastián Eduardo Carrizo; el Jefe del Departamento Operaciones Policiales, Crio. My. Diego Ance; el Crio. Insp. Lic. Diego Arévalo Torregrosa; el Intendente del Predio Ferial, Fernando Boneu; y la Secretaria de Protección Ciudadana de la Municipalidad de la Capital, Mariela Romero.

La presencia de las distintas autoridades reflejó el trabajo coordinado entre los organismos con responsabilidad directa en la organización, la seguridad y el funcionamiento operativo del evento.

Coordinación interinstitucional para los próximos operativos

Uno de los principales ejes abordados durante la reunión fue la definición de los lineamientos que orientarán los próximos operativos de seguridad. El objetivo planteado por las autoridades es prevenir incidentes y resguardar a las personas que concurrirán al Predio Ferial y a los sectores aledaños durante los 10 días en los que se desarrollará la Fiesta del Poncho.

La planificación contempla un esquema de trabajo basado en la coordinación entre las diferentes instituciones participantes, permitiendo establecer mecanismos de actuación conjunta frente a las distintas situaciones que puedan presentarse durante el evento.

Entre los aspectos acordados se destacan:

Implementación de medidas de seguridad, control y prevención.

Definición de lineamientos para los próximos operativos.

Protección de los asistentes al Predio Ferial y sus alrededores.

Cobertura durante los 10 días de realización de la Fiesta del Poncho.

Trabajo coordinado entre los organismos involucrados en la organización.

Trabajo conjunto bajo las normativas vigentes

Durante el encuentro también se acordó que todas las acciones se desarrollarán bajo el cumplimiento de las normativas legales vigentes, estableciendo un esquema de trabajo mancomunado entre la Policía de la Provincia, los organismos de control, el Municipio y los responsables del Predio Ferial.

La coordinación entre estas instituciones busca consolidar un dispositivo operativo que permita actuar de manera articulada durante toda la realización de la fiesta, fortaleciendo la planificación y la capacidad de respuesta mediante la cooperación entre las distintas áreas con competencia en materia de seguridad, organización y control.

El trabajo conjunto fue presentado como uno de los pilares para garantizar que cada una de las actividades previstas pueda desarrollarse dentro de un marco de orden y previsibilidad, contemplando tanto el funcionamiento interno del predio como el movimiento de personas en las zonas cercanas.

Diálogo permanente con comerciantes y emprendedores

Otro de los puntos destacados durante la reunión fue la importancia de mantener canales permanentes de diálogo y cooperación con los distintos actores que participarán de la fiesta.

Las autoridades remarcaron la necesidad de sostener una comunicación continua con los responsables de locales, comerciantes y emprendedores que formarán parte de la celebración, entendiendo que la coordinación con todos los sectores involucrados constituye un componente central dentro del esquema organizativo previsto.

Este enfoque busca fortalecer el trabajo conjunto entre los organismos públicos y quienes desarrollarán sus actividades dentro del evento, promoviendo una articulación permanente que contribuya al cumplimiento de las medidas de seguridad y organización establecidas para esta edición.

El objetivo: garantizar el normal desarrollo de la Fiesta del Poncho

La planificación definida durante la reunión tiene como finalidad preservar la seguridad y el orden tanto en el Predio Ferial como en las zonas aledañas durante toda la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Las autoridades coincidieron en que el esquema de trabajo conjunto permitirá avanzar en un operativo coordinado entre la Policía de la Provincia, los organismos de control, el Municipio y los responsables del Predio, siempre bajo el cumplimiento de las normativas vigentes.

De esta manera, la organización de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa con la definición de las acciones de seguridad, control y prevención, con la meta de garantizar el normal desarrollo de todas las actividades previstas y resguardar a las personas que participarán de la fiesta cultural y artística más importante de los catamarqueños.