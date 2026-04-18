Demoran al padre de un alumno por amenazas en escuelas de Tucumán

Un hombre fue demorado en la capital de Tucumán en el marco de la investigación por amenazas difundidas en establecimientos educativos, tras ser identificado como el padre de un alumno vinculado a un mensaje intimidatorio que circuló en un grupo de WhatsApp.

La jefa de la División Delitos Telemáticos y Económicos de la Policía, Juana Estequiño, explicó que las actuaciones comenzaron luego de que desde el martes se viralizaran publicaciones en redes sociales y medios sobre amenazas en distintas instituciones educativas, tanto de la capital como del interior.

Ante este escenario, y por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo y de la Jefatura de Policía, se reforzaron las medidas de seguridad en los establecimientos. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira, impulsó tareas investigativas para identificar a los responsables.

Sobre el hecho puntual de este viernes, Estequiño detalló que cerca del mediodía se recibió una alerta por una amenaza en una escuela de la zona sur de la capital. "En este caso se hizo más rápido la investigación, en razón de que la amenaza estaba viralizada por un grupo de WhatsApp de alumnos del establecimiento", indicó.

A partir de ese dato, los investigadores identificaron el número telefónico desde el cual se emitió el mensaje, lo que permitió establecer la identidad del alumno y posteriormente la de su progenitor. Con esa información, la fiscalía dispuso de manera inmediata la demora del hombre.

Durante el procedimiento también se secuestró el teléfono celular utilizado para realizar la amenaza, medida ordenada por la Justicia para avanzar en la causa.

Desde la fuerza indicaron que se trata de la primera persona demorada en el marco de estas intimidaciones, aunque las investigaciones continúan. "Se va a seguir trabajando hasta lograr identificar a todas las personas involucradas en este tipo de amenazas", sostuvo Estequiño.