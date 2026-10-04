Demoraron a un adolescente acusado de apuñalar a su hermano en Catamarca

En la tarde de este sábado, alrededor de las 18:45, numerarios de las Comisarías Quinta y Sexta se hicieron presentes en la calle Congresal Centeno, entre Avellaneda y Pedro Goyena, en el barrio Villa Cubas, a raíz de un episodio de violencia que involucró a dos hermanos.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un adolescente de 16 años de edad, quien habría sido sorprendido cuando agredía físicamente a su propio hermano, de 19 años. De acuerdo con la información proporcionada, durante la agresión habría utilizado una hoja de cuchilla, elemento que posteriormente quedó en calidad de secuestro.

La intervención policial se produjo en el marco de la situación que se desarrollaba en ese sector de Villa Cubas y permitió poner fin al episodio y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El damnificado debió recibir asistencia médica

Como consecuencia de la agresión, el joven de 19 años resultó lesionado. Ante esta situación, debió ser asistido por facultativos médicos del SAME, que intervinieron para brindarle atención médica luego de lo ocurrido.

El dato da cuenta de que el episodio no quedó únicamente circunscripto a una confrontación entre los hermanos, sino que derivó en lesiones que requirieron asistencia profesional. La atención del SAME se produjo luego de la intervención de los efectivos policiales en el lugar.

Entre los elementos vinculados con el hecho se encuentra una hoja de cuchilla, que habría sido utilizada durante la agresión y que quedó en calidad de secuestro tras la intervención policial.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia

Luego de su aprehensión, el adolescente de 16 años fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las medidas a seguir en relación con el hecho.

De esta manera, la intervención policial dio paso a la actuación de la Justicia, que deberá continuar con las medidas correspondientes a partir de los elementos reunidos durante el procedimiento. El episodio tuvo como protagonistas a dos hermanos y dejó como saldo la lesión del joven de 19 años, quien recibió asistencia del SAME, además del secuestro de la hoja de cuchilla y la aprehensión del adolescente señalado como presunto autor de la agresión.