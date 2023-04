Denuncian violencia psicológica y laboral en el Hospital de Niños Eva Perón

Esta mañana dos enfermeras del Hospital de Niños Eva Perón se manifestaron frente a la Fiscalía General denunciando “corrupción” en Salud y reclamando por justicia tras, según su denuncia, ser víctimas de violencia laboral.

Las enfermeras profesionales Marta Herrera Sosa y María de los Ángeles Gordillo denunciaron que son víctimas de malos tratos, violencia psicológica e incluso, señalan que se les ha “castigado” reteniéndoles los haberes. Ninguna de las dos está se encuentran prestando servicio porque están con licencia psiquiátrica debido a la violencia laboral.

"Pedimos basta de impunidad, basta de encubrimiento, queremos una justicia independiente que sea una justicia honesta, y no grosera, déspota y prepotente como vemos actualmente. Seguimos siendo violentadas, incluso por la misma justicia" apuntó Sosa en diálogo con La Unión.

En este sentido, explicó: “Mi compañera también es violentada por los mismos actores que yo he sido violentada, y está con secuelas permanentes, está muy vulnerable. Es una vergüenza que la justicia no diga que esto no es delito penal, que le hacen retención de los haberes, no es delito penal. ”

“Le han retenido los haberes la señora doctora María Luisa Miranda que es la madre de Jésica Miranda, amiga de la fiscal Antonella Kranevitter, que tiene la causa, es la viva expresión de la impunidad.” sostuvo.

Por su parte, Gordillo quien explicó que estuvo 17 años de secretaria en la guardia, apuntó que la “castigaron” enviándola a hacer trabajos pesados aún a pesar de que a sus 58 años y con historia clínica de por medio, no puede realizarlos.

"Aún con el pedido con el pedido de derivación al Sanatorio Allende de mi neurólogo, por las condiciones laborales y el maltrato, ellos me castigaron, el doctor Morandini me hizo una disposición y me mandó a hacer trabajos pesados aún a pesar de la historia clínica. Por la edad y el género no puedo hacer esos trabajos. Me empezaron a salir lesiones y me empezaron a perseguir. Tengo a cargo una menor discapacitada" manifestó.