Denunciaron a un padre y a un tío por el abuso sexual de tres niños en Capital y Tinogasta

Dos graves denuncias por supuesto abuso sexual infantil (en adelante ASI) se conocieron en la jornada de ayer. Aquellas están siendo investigadas por la fiscalía de esta ciudad Capital y de la ciudad de Tinogasta, respectivamente, quienes por el momento no tomaron ninguna medida contra la libertad de los sindicados. Se trata de dos hombres mayores de edad, siendo uno de ellos el padre biológico y el otro, un tío. Las víctimas, dos niñas y un nene, tienen entre 5 y 9 años de edad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LA UNIÓN, una de las denuncias fue realizada el lunes a la noche, en la Unidad Judicial N° 9 de esta ciudad Capital. Según trascendió, a la presentación judicial la realizó una mujer, mayor de edad, quien dijo ser madre de una niña de 9 años, quien le habría contado a su tía, hermana de la denunciante, que su padre había abusado sexualmente de ella. Si bien, por tratarse de un delito de instancia privada no trascendieron mayores detalles del hecho, se supo que la denunciante tomó conocimiento del supuesto abuso por su hermana, quien al regresar junto a la niña a la casa de esta, le contó lo que su sobrina le había dicho. Antes de realizar la denuncia, la mujer habló con su hija, quien ratificó los dichos por su tía, es decir, señaló a su padre como la persona que había abusado de ella cuando ambos quedaron solos en la casa.



Tinogasta

En la otra denuncia un tío es el denunciado. Fue realizada el lunes, pero recién trascendió ayer, en la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta. A la denuncia la realizó la madre de un nene de 5 años y una niña de 6, quien relató ante la policía que al regresar de trabajar y encontrándose en su casa junto a sus cuatro hijos, el mayor de este de 10 años le dijo que su tío -a quien identificó con nombre y apellido- había abusado sexualmente de sus dos hermanitos.

El hecho fue informado a la fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las directivas a seguir. Según trascendió, el acusado padecería algún tipo de discapacidad.



ASI (Abuso Sexual Infantl)

Según el sistema penal, todo involucramiento con una niña o niño menor de 13 años se considera “abuso sexual” .

El abuso sexual puede ser cometido por el padre, abuelo, hermano, tío, sobrino, hermanastros (intrafamiliar) o por alguien que no comparte el hogar ni la familia (extrafamiliar).

En este contexto, hay tres datos escalofriantes: la mitad de los casos se produce dentro del seno familia, es decir, en el interior del hogar; el victimario, que es quien perpetra el abuso, es una persona conocida por la víctima y, generalmente, tiene algún grado de familiaridad. Distintos estudios indican que la mayoría de los abusadores son familiares de primer grado: llámese tíos, padrastros, padres, abuelos o hermanos, y que los casos se revelarán durante la adolescencia, cuando pueden romper el pacto de silencio, es decir, cuando la niña o el niño ya no sienta temor por las amenazas de su agresor sexual.