Un procedimiento policial realizado durante la tarde de hoy en el barrio Loma Negra terminó con la aprehensión de un hombre de 31 años, señalado como presunto autor de un hecho de violencia de género contra su pareja.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se inició a las 15:20, cuando personal de la Seccional Décima Segunda llegó hasta un inmueble del mencionado sector por requerimiento del SAE-911.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos por una mujer de 37 años, quien manifestó que su hija sería víctima de violencia de género por parte de la pareja de la joven. Ante esta situación, y con el objetivo de avanzar con las actuaciones correspondientes, los uniformados invitaron a la madre a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 3.

Aprehensión del sospechoso y secuestro de una motocicleta

En el mismo lugar donde se desarrollaba el procedimiento, los efectivos policiales concretaron la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de 31 años.

Además, durante la intervención, procedieron al secuestro de una motocicleta Yamaha FZ 150 cc., que sería propiedad de la persona aprehendida.

Una vez finalizadas las actuaciones iniciales, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Por el caso tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, organismo que interviene en el marco de las actuaciones vinculadas con el episodio denunciado.

Líneas de asistencia para víctimas de violencia

En el marco de este procedimiento, se recuerda la importancia de los canales de comunicación disponibles para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia familiar o de género.

Las víctimas pueden comunicarse a través de la línea gratuita 144 o mediante el servicio de emergencias 911, dos vías habilitadas para solicitar asistencia.

Ambas líneas cuentan con atención anónima y se encuentran disponibles durante las 24 horas del día, los 365 días del año, con el propósito de brindar una alternativa de comunicación ante situaciones de violencia y emergencia.