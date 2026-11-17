Los procedimientos de control vehicular e identificación de personas continúan desarrollándose en distintos puntos de la provincia de Catamarca, como parte de los operativos desplegados por efectivos policiales en diferentes jurisdicciones de Capital y el interior provincial.

En esta oportunidad, numerarios de las Seccionales Séptima y Octava de la Ciudad Capital, junto con personal policial de las dependencias de Sumalao, San Antonio y Los Altos, llevaron adelante controles en sus respectivas jurisdicciones. Los procedimientos también se extendieron hasta la localidad de Londres, en el departamento Belén, con la participación de efectivos de la Comisaría de esa localidad.

El despliegue comprendió diferentes sectores de los departamentos Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Santa Rosa y Belén, además de los puntos correspondientes a las jurisdicciones de las dependencias policiales de la Capital involucradas.

Las tareas contaron con la colaboración de los distintos grupos especiales de la Institución, que participaron en el desarrollo de los procedimientos junto con el personal de las comisarías y seccionales intervinientes.

Once personas arrestadas

Como resultado de los controles realizados, los efectivos policiales procedieron al arresto de once (11) personas mayores de edad. Tras concretarse estas actuaciones, se labraron los procedimientos correspondientes, de acuerdo con las intervenciones efectuadas durante el despliegue policial.

El resultado representa uno de los principales datos surgidos de los operativos desarrollados tanto en la Capital como en distintas localidades del interior provincial. De acuerdo con la información oficial, las personas arrestadas son mayores de edad y quedaron alcanzadas por las actuaciones de rigor realizadas por el personal policial que intervino en los procedimientos.

Los controles también permitieron detectar situaciones vinculadas con la circulación de motocicletas cuyos conductores habrían incurrido en infracciones contempladas por las disposiciones provinciales y nacionales que regulan el tránsito.

Secuestro de ocho motocicletas

Otro de los resultados de los procedimientos fue el secuestro de ocho (08) motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según se informó, los conductores de estos rodados habrían infringido disposiciones establecidas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

A partir de las presuntas irregularidades detectadas, los efectivos procedieron a labrar las correspondientes actas de infracción y concretaron el secuestro de los vehículos involucrados. Las motocicletas fueron posteriormente remitidas a las dependencias policiales correspondientes y a los Corralones Municipales jurisdiccionales, conforme a las actuaciones realizadas durante cada procedimiento.

El secuestro comprendió unidades de diferentes marcas y cilindradas, sin que la información difundida precisara las características particulares de cada rodado ni el detalle individual de las infracciones constatadas.