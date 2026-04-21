Derrape en Ruta Provincial 46: un motociclista resultó herido

Un nuevo hecho vial se registró sobre la Ruta Provincial N° 46, a unos 950 metros del ingreso a la localidad de Rincón, donde un motociclista resultó herido tras protagonizar un derrape que involucró la colisión con un animal equino.

El episodio tuvo lugar en un tramo de circulación habitual, en cercanías a una zona poblada, lo que derivó en la rápida intervención de personal policial y sanitario. El hecho puso en evidencia las condiciones en las que se desarrollan los desplazamientos en rutas donde pueden aparecer animales sueltos.

El protagonista del siniestro

El conductor involucrado fue identificado como Bazán Eric Néstor, de 20 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Corven, modelo 110 cc, de color blanco. Por causas que no fueron detalladas, el joven impactó contra un animal equino, lo que provocó el derrape del rodado.

El tipo de vehículo y la dinámica del hecho explican la vulnerabilidad del conductor frente a este tipo de incidentes, donde el contacto con un animal de gran porte puede generar consecuencias físicas directas.

Asistencia y traslado al hospital

Tras el siniestro, el joven fue asistido y posteriormente trasladado al Hospital Zonal de Saujil, donde ingresó para una evaluación más exhaustiva. Según la información disponible, presentaba una posible lesión en su hombro derecho, motivo por el cual se dispuso su derivación para observación médica.

El traslado permitió garantizar una atención adecuada ante la sospecha de una lesión que requería estudios y control profesional en un entorno hospitalario.

Intervención policial

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría de Saujil, que intervino para asistir en las primeras actuaciones y ordenar la situación tras el accidente. La presencia policial resultó clave para resguardar la zona, tomar conocimiento de lo ocurrido y dar intervención a los servicios de salud. La actuación de la fuerza incluyó el relevamiento inicial del siniestro, en un procedimiento habitual ante este tipo de घटनos viales.

El siniestro ocurrido pone de relieve una situación recurrente en rutas provinciales, donde la presencia de animales puede convertirse en un factor de riesgo para quienes transitan. En este caso, el impacto contra un caballo derivó en un derrape que dejó como saldo un conductor herido.

La cercanía del lugar del hecho con el ingreso a la localidad de Rincón refuerza la necesidad de extremar precauciones en tramos donde pueden coexistir circulación vehicular y animales sueltos.