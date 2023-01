Desde el ministerio de Fabiola Segura se le habría dado el ascenso a un policía denunciado por violencia de género

El malestar en las filas policiales, sumó un nuevo motivo que a entender de los uniformados el ser “hijo de” inclinó la balanza. Al enojo generalizado por la declaraciones radiales del Jefe de Policía en donde indicó que “no se aplicaron correctamente los protocolos de reducción y traslado de arrestados” en el marco de la investigación penal iniciada por las denuncias cruzas de supuestos apremios a dos hermanos en el boliche Wika por parte de la policía el primero de enero pasado, se sumó la designación efectuada supuestamente por parte del Ministerio de Seguridad dirigido por la Dra. Fabiola Segura de un oficial quien fue denunciado por violencia de género.

De acuerdo a la información a la que LA UNION tuvo acceso y que se corrobora con las Ordenes del Día Interna Nº 25 –fecha 02 de diciembre- y N 28 –fecha 29 de diciembre- de la fuerza de seguridad - documento a través del cual se informa a los integrantes de la Institución de todas las novedades surgidas en la fuerza y de las que deben todos estar al tanto por ejemplo los ascensos y traslado a nuevo destino del personal- la Junta de Clasificación de la Policía, que esta presidida por el Sub jefe de la Policía, Comisario Mayor Hugo Fabian Oliva, consideró que el flamante subcomisario Augusto Amadeo Barros, quien se desempeña en la Subcomisaria de la Legislatura provincial, no estaba en condiciones para ser propuesto para ascender a dicha jerarquía. Esto en razón, de que si bien, el funcionario realizó el cursado para el ascenso de oficial principal a subcomisario, la denuncia por supuesta violencia de genero realizada por su expareja –sobrina de un efectivo policial también- aún se encuentra abierta, lo que es un impedimento para cualquier funcionario sea la jerarquía que fuera para ascender.

Esto motivó, que el día 02 de diciembre pasado cuando la Junta elevó al Ministerio de Seguridad el listado del personal que reunía todos los requisitos para su ascenso (orden del día N 25) Barros no fue incluido.

Sin embargo, al regresar el listado del Ministerio a la Junta de Clasificación en la jerarquía para el ascenso de subcomisario, con el N 46, en el final de la nomina fue agregado el ahora subcomisario Barros.

Listado que con fecha 28 de diciembre y mediante el decreto N 3644 que lleva la rubrica el gobernador de la provincia, Augusto Barros fue ascendido luego de ser “agregado casi con lapicera” supuestamente en el Ministerio de Seguridad, desde donde la nomina regreso con su nombre.

Esta situación, ya que fue publicada en la orden del día N 28 causó malestar en las filas policiales, sobre todo en los uniformados quienes por “tener” sumarios abiertos por hechos que van desde una falta administrativa a hechos penales, como por ejemplo denuncias de violencia de género por parte de sus parejas o exparejas, le “traban” los ascensos, Barros fue “visto” con otro cristal.

El flamante subcomisario Augusto Barros, es hijo del fiscal de la Cámara de Segunda Nominación Dr. Augusto Barros quien asumió en el cargo el año pasado al ser propuesto por el Poder Ejecutivo junto a otros muchos actuales funcionares judiciales en una “lista sabana” que fue enviada al Senado de la provincia y aprobados dichos pliegos, sin que ninguno de ellos se sometiera a la Comisión Evaluadora. Es decir, sin que rindieran ni un examen escrito, ni una entrevista oral para el cargo al que fueron designado.

Sin destino

Por otra parte, también hay malestar entre el personal que ascendió que actualmente se desempeña a cargo de las distintas comisarias de la provincia, ya que al ascender, es decir pasar de la jerarquía de comisario a comisario inspector, por reglamento no pueden estar al frente de la comisaria. Sino debería ser el jefe de la dependencia quien reviste la jerarquía de comisario, que ascendió recientemente de subcomisario a comisario.

Esta falta de designaciones ante la ausencia de la Orden del día, que debería haber sido publicada de forma interna con fecha 1 de enero, ocasiona en algunas comisarias que hayan cuatro jefes. Dos sub comisarios, un comisario y un comisario Inspector quien hasta que no se publique su traslado a un nuevo destino debe continuar prestando servicio en la comisaria.

Policías consultadas dijeron que desconocen cual es el motivo por el que no se dio a conocer la orden del día con los traslado del personal sub alterno, puesto que a finales del año pasado se publico mediante dicho documento los nuevos destinos de los comisarios Jefes.