Desmienten que la justicia haya pedido una muestra de ADN para cotejar con los restos óseos

“Tres meses desde que no estás con nosotros mami. Siento una tristeza porque me faltas vos. Tengo tantas preguntas que nadie me responde. ¿Cuándo irá a terminar esta pesadilla?” fue el sentido posteo que hizo en su muro de Facebook uno de los tres hijos de Karina Chazarreta al cumplirse ayer, martes 11 de abril, tres meses desde que la mujer falta de su hogar.

Su mejor amiga, su expareja, ambos estuvieron detenidos en los primeros días de la investigación que está a cargo del Fiscal Jonathan Felsztyna, pero “no surgió” nada y debieron liberarlos.

En la actualidad el personal de la División Trata de personas continúa buscándola con sus pares de otras provincias, recordando que se encuentra en vigencia el pedido de alerta de ubicación de paradero en todo el país.

Su teléfono celular se apagó poco después de que una cámara de seguridad, ubicada en las inmediaciones de su casa en el norte de la Capital, la captara cruzando la arteria. Esa fue la última vez en la que se vio a Karina. Luego surgieron movimientos en sus tarjetas y, si bien en la oportunidad la fiscalía solicitó información a la empresa y giró diversos pedidos de informe, nada surgió de estos. Ninguna pista que les permitiera dar con su paradero. Nada, hasta el pasado 25 de marzo, cuando detrás de los talleres de El Nene fueron encontrados restos óseos de una persona que luego confirmo la antropóloga forense, que serían de una mujer. Junto a ellos había restos de un teléfono celular quemado y unas prendas íntimas, las que, consultados los hijos de Karina, manifestaron que nunca los citaron para reconocerlas.

“No sabemos nada. Solo les pido que se deje de compartir información que no está confirmada: “Pónganse un poco en nuestro lugar”, expresó el joven, en clara referencia a las versiones mediáticas de que los restos hallados podrían ser los de su madre desaparecida. En esa misma línea, consultado por LA UNIÓN, el muchacho negó que él, alguno de sus hermanos o algún otro familiar haya tenido algún tipo de contacto con el fiscal o alguna persona que investiga la desaparición de su madre y, mucho menos, de que se le haya solicitado algún tipo de muestra de ADN para ser cotejadas con los restos encontrados semanas atrás. “A nosotros nadie nos dijo nada. No nos pidieron nada. La verdad no sé de dónde sacan esas cosas. A nosotros su familia, la fiscalía no nos dijo nada”, insistió el joven.