Detectan un auto con pedido judicial en un control sobre la Ruta 60

En la tarde de hoy, a las 14:50, mientras numerarios de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia desarrollaban un control vehicular en el puesto caminero Las Salinas, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 60, en el departamento La Paz, un procedimiento preventivo culminó con el secuestro de un automóvil que registraba un requerimiento judicial.

El operativo se desarrollaba en el marco de las tareas habituales de fiscalización vehicular que el personal policial lleva adelante en ese corredor vial, cuando los efectivos procedieron a controlar un automóvil Chevrolet Prisma, el cual era conducido por un hombre de 35 años de edad.

Durante la inspección realizada sobre el vehículo y la documentación presentada por el conductor, los policías advirtieron que la documentación del rodado presentaría irregularidades, una situación que motivó la inmediata profundización de las actuaciones con el objetivo de verificar la situación legal del automóvil.

La intervención de Gendarmería Nacional Argentina

Ante las presuntas inconsistencias detectadas durante el procedimiento, los efectivos de la Dirección de Seguridad Vial solicitaron la colaboración de personal del Escuadrón N° 67 de Gendarmería Nacional Argentina, con el propósito de efectuar las verificaciones correspondientes sobre el rodado.

Tras llevar adelante las tareas de verificación, el personal de la fuerza federal logró establecer que sobre el vehículo obraba un requerimiento judicial, circunstancia que modificó el curso del procedimiento iniciado durante el control vehicular.

La constatación realizada por Gendarmería permitió confirmar la existencia de esa medida judicial vinculada al automóvil, consolidando los elementos necesarios para dar continuidad a las actuaciones conforme a las disposiciones legales vigentes y a las instrucciones de la autoridad judicial competente.

Intervención de la Fiscalía y secuestro del rodado

Una vez obtenidos los resultados de la verificación, los efectivos policiales dieron inmediata intervención a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, autoridad que tomó conocimiento de lo ocurrido durante el procedimiento desarrollado en el puesto caminero.

Desde la Fiscalía se dispuso el secuestro del vehículo, medida adoptada en virtud del requerimiento judicial que registraba el automóvil Chevrolet Prisma.

Como parte del procedimiento, el rodado fue trasladado a la Comisaría Departamental Recreo, dependencia policial que corresponde por jurisdicción, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Asimismo, los efectivos procedieron a labrar las actuaciones de rigor, dejando formalmente documentadas todas las diligencias realizadas desde el inicio del control vehicular hasta la adopción de la medida judicial dispuesta por la Fiscalía.