Inseguridad en Catamarca: lo sorprendieron abriendo una camioneta

A las 22:15 de la noche de ayer, una intervención de motoristas del COEM-Kappa culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Andrada, de 35 años, luego de un procedimiento realizado en la intersección de las calles Esquiú y Maipú.

De acuerdo con la información suministrada, el hombre fue interceptado por el personal policial tras un hecho en el que, presuntamente, habría intentado cometer un ilícito junto a otro sujeto que logró escapar antes de ser detenido.

El episodio tuvo como escenario una camioneta Ford Ranger que se encontraba estacionada en el lugar. El vehículo pertenece a un hombre mayor de edad, quien figura como propietario de la unidad involucrada en el hecho.

Un segundo sospechoso logró darse a la fuga

Durante el procedimiento, los efectivos lograron concretar la aprehensión de Andrada (35). Sin embargo, la intervención no permitió detener al segundo individuo que, según se informó, habría actuado junto al ahora aprehendido.

Este sujeto se dio a la fuga antes de que pudiera ser alcanzado por los uniformados, por lo que el procedimiento concluyó con un solo detenido vinculado al presunto intento de ilícito.

La actuación policial permitió asegurar el lugar y continuar con las diligencias correspondientes en torno al hecho investigado.

Secuestro de herramientas y de un automóvil

Como parte del operativo, el personal policial procedió al secuestro de distintos elementos que, de acuerdo con la información oficial, habrían sido utilizados por los presuntos autores del hecho.

Entre los elementos incautados se encuentran:

Herramientas que habrían sido empleadas durante el presunto intento de ilícito.

que habrían sido empleadas durante el presunto intento de ilícito. Un automóvil Volkswagen Voyage, vehículo en el que circulaban los sospechosos al momento del procedimiento.

El secuestro tanto de las herramientas como del automóvil forma parte de las actuaciones desarrolladas por los efectivos intervinientes, con el objetivo de reunir los elementos vinculados al hecho que es materia de investigación.

Traslado a la dependencia policial y actuación judicial

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, Andrada fue trasladado a la Comisaría Primera, dependencia que intervino por corresponderle la jurisdicción donde ocurrió el procedimiento.

Posteriormente, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes en relación con el caso.