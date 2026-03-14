Detenido por amenazar con un arma blanca a una mujer en Catamarca

Pasada la medianoche de hoy, a las 00:20 horas, efectivos del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos en la intersección de avenida Costanera y pasaje Capataz Villafañez. Durante estos patrullajes, los policías se encontraron con una mujer de 31 años, quien informó que un sujeto la habría amenazado con un arma blanca y luego se habría dado a la fuga.

La víctima relató que la amenaza se produjo de manera repentina y que, afortunadamente, no hubo contacto físico directo ni lesiones. Su testimonio fue clave para que los efectivos pudieran identificar y localizar rápidamente al presunto autor del hecho en inmediaciones del lugar.

Detención y secuestro del arma

El presunto agresor, identificado como Moya, de 40 años, fue aprehendido sin resistencia aparente. Durante un palpado superficial, los agentes hallaron entre sus prendas un cuchillo tipo tramontina, que quedó inmediatamente secuestrado como evidencia. Este hallazgo confirma la veracidad de la denuncia inicial y proporciona un elemento material clave para la investigación.

Datos técnicos del procedimiento:

Hora de la intervención: 00:20.

Ubicación: Avenida Costanera y pasaje Capataz Villafañez.

Edad de la víctima: 31 años.

Edad del detenido: 40 años.

Objeto secuestrado: 1 cuchillo tipo tramontina.

Tras la detención, Moya fue trasladado y alojado en la Seccional Décima, correspondiente a la jurisdicción del hecho. Este procedimiento garantiza que se respeten las normas legales vigentes y que la investigación siga su curso de manera formal.

Intervención judicial y procedimientos posteriores

La Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur tomó intervención en el caso, asegurando que todas las actuaciones cumplan con el marco legal. Por su parte, la mujer afectada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, paso imprescindible para que la investigación continúe y se puedan determinar responsabilidades legales.

Este tipo de casos resalta la importancia de los recorridos preventivos policiales, que permiten una respuesta rápida ante situaciones de riesgo y fortalecen la seguridad ciudadana. Además, la acción coordinada entre la policía y la Fiscalía evidencia la eficacia del sistema judicial en la atención de delitos con riesgo de violencia.