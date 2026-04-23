Detienen en Catamarca a un joven de 26 años acusado de abuso sexual

En un procedimiento llevado a cabo en el departamento La Paz, efectivos policiales concretaron la detención de un joven de 26 años acusado del supuesto delito de abuso sexual. La intervención se desarrolló en la ciudad de Recreo, específicamente en el barrio Cooperativa, donde el personal de la Comisaría Departamental Recreo actuó en cumplimiento de directivas emanadas de la autoridad judicial competente.

El operativo se inscribe en una causa que se encuentra bajo investigación en el ámbito penal, en la que se dispuso la detención del sospechoso como parte de las medidas ordenadas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Directivas judiciales

La detención fue realizada bajo instrucciones de la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, organismo que interviene en la causa y que dispuso la localización y aprehensión del joven. En ese marco, los efectivos policiales se trasladaron hasta el domicilio ubicado en el barrio Cooperativa, donde procedieron a concretar la medida.

La actuación policial se llevó a cabo en cumplimiento de las disposiciones judiciales, lo que permitió materializar la detención en el lugar indicado y asegurar la puesta del sospechoso a disposición de la Justicia.

Investigación en curso

La causa continúa en desarrollo bajo la órbita de la Justicia Penal, que será la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes en función de los elementos reunidos durante la investigación. En este contexto, la detención del joven representa una instancia clave dentro del proceso judicial, permitiendo avanzar en la recopilación de pruebas y en la evaluación de los hechos denunciados.

El rol de la Comisaría Departamental Recreo se enmarca en la ejecución de las medidas dispuestas por la autoridad judicial, en un esquema de actuación coordinada entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.