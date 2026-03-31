Detienen en Catamarca un vehículo con pedido judicial

En la jornada de hoy, la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de la Provincia desplegó un control vehicular estratégico en las inmediaciones de la rotonda que une las avenidas Ramón Recalde y Autonomía de Catamarca. Durante la inspección, los efectivos detuvieron una camioneta Peugeot 504 de color blanco, la cual sería propiedad de un hombre de 41 años de edad.

Al consultar la información del vehículo en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los agentes constataron que el rodado contaba con un requerimiento judicial emitido por la Justicia de la provincia de Santa Fe, lo que inmediatamente activó un protocolo de intervención más amplio.

Ante la situación, los investigadores de Inteligencia Criminal dieron intervención a los efectivos de la Comisaría Tercera, cuya jurisdicción abarca la zona. En seguimiento del procedimiento, la comisaría solicitó la colaboración de la División Sustracción de Automotores, especializada en la verificación de vehículos involucrados en delitos o con documentación irregular.

Tras las inspecciones y análisis propios de su especialidad, los agentes determinaron que la cédula del automotor estaba aparentemente adulterada, un hallazgo que agravó la situación legal del conductor y reforzó la necesidad de que el vehículo quedara secuestrado de manera inmediata.

El Peugeot 504 fue trasladado y quedó bajo custodia de la Policía, mientras que la documentación del rodado fue retenida para su verificación judicial. Todas estas acciones fueron notificadas a la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, que supervisó el cumplimiento de los procedimientos y dictó las medidas a implementar ante la presunta falsificación de la cédula del automotor.