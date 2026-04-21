Detienen a cinco hombres en Catamarca por una causa de abuso sexual

Un procedimiento policial realizado en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, derivó en la detención de cinco hombres en el marco de una causa por presunto abuso sexual. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Departamental Recreo, bajo directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, en el contexto de una investigación en curso.

La intervención tuvo lugar alrededor de las 18:30 de este lunes, cuando se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia, en el barrio Centro. La diligencia formó parte de las medidas dispuestas por la Justicia para avanzar en el esclarecimiento del hecho investigado.

El procedimiento y las detenciones

Durante el registro domiciliario, el personal policial procedió al arresto en averiguación del hecho de cinco sujetos, quienes se encontraban en el inmueble al momento del operativo. Las edades de los detenidos fueron precisadas en el parte oficial, que indicó que tienen 26, 28, 34, 39 y 46 años.

Asimismo, se informó que los hombres son oriundos de las provincias de Chaco y San Juan, lo que agrega un dato relevante en el contexto de la investigación. Tras su detención, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. El procedimiento se desarrolló bajo supervisión judicial, en línea con las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, que coordina las actuaciones en esta etapa inicial del proceso.

A disposición de la Justicia

Luego de ser arrestados, los cinco hombres quedaron alojados en la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia. La situación procesal de los detenidos se encuentra sujeta a la evolución de la investigación y a las medidas que disponga la Fiscalía en los próximos días.

El carácter de los arrestos, en averiguación del hecho, indica que el procedimiento se enmarca en una instancia preliminar, en la que se busca reunir elementos que permitan avanzar en la determinación de responsabilidades.

Investigación en curso

El procedimiento forma parte de una causa que se encuentra en pleno desarrollo, bajo la órbita de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial. En esta instancia, las autoridades trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento del presunto hecho de abuso sexual.

La realización del allanamiento y las detenciones constituyen medidas habituales en este tipo de investigaciones, orientadas a asegurar la presencia de los sospechosos y preservar posibles elementos de interés para la causa.

Un caso bajo seguimiento judicial

La intervención de la Justicia y el despliegue del operativo policial reflejan la gravedad del hecho investigado y la necesidad de avanzar con celeridad en la recolección de información. Mientras tanto, los detenidos permanecen bajo custodia, a la espera de nuevas resoluciones judiciales.

El caso continúa bajo análisis, en una etapa en la que las decisiones que adopte la Fiscalía serán determinantes para definir el rumbo de la investigación y la situación procesal de los cinco hombres arrestados en la ciudad de Recreo.