Detienen a un hombre en Catamarca tras una brutal agresión contra su novia y su hijita de un año

En la madrugada de hoy, exactamente a las 02:10, un llamado al sistema de emergencias SAE-911 activó la rápida intervención de efectivos de la Comisaría Séptima, quienes se dirigieron de inmediato hacia las inmediaciones de la intersección de la calle Guzmán Pacheco y pasaje Vucetich.

El aviso daba cuenta de una situación de extrema violencia en un ámbito doméstico. Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un escenario alarmante: un sujeto de 28 años había protagonizado momentos antes un episodio de agresión física contra su pareja, una joven de 25 años, y contra la hija de ambos, una niña de apenas 1 año de edad.

La rapidez del accionar policial permitió controlar la situación y evitar que la violencia escalara aún más, en un contexto donde la vulnerabilidad de las víctimas era evidente.

La agresión: violencia desatada en el ámbito familiar

De acuerdo con la información recabada, el individuo habría agredido físicamente tanto a su pareja como a la menor, en un hecho que reviste extrema gravedad por tratarse de un caso de violencia intrafamiliar y por la corta edad de una de las víctimas.

El episodio refleja una dinámica de violencia que se desarrolla puertas adentro, donde las víctimas —en este caso una mujer joven y su hija— quedan expuestas a situaciones de riesgo físico y emocional.

La violencia ejercida contra ambas víctimas constituye un elemento central del caso, evidenciando un accionar que no distingue límites ni edades.

Procedimiento policial y situación judicial

Tras constatar lo ocurrido, los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata del presunto autor, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Posteriormente:

El hombre quedó alojado en la seccional

Fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte

En paralelo, las autoridades invitaron a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 7, paso fundamental para avanzar en el proceso judicial y garantizar medidas de protección.

Este tipo de procedimientos responde a protocolos establecidos para casos de violencia de género, donde la intervención temprana y la judicialización son claves para evitar nuevas agresiones.

Un problema persistente: canales de asistencia disponibles

El caso vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia familiar y de género, una problemática estructural que requiere no solo intervención policial, sino también acompañamiento institucional y social.

En este sentido, se recuerda que las víctimas pueden acceder a canales de ayuda permanentes:

Línea 144

911 (emergencias)

Ambos servicios son:

Gratuitos

Anónimos

Disponibles las 24 horas, los 365 días del año

Estas herramientas representan un recurso vital para quienes atraviesan situaciones de violencia, permitiendo activar redes de contención y asistencia inmediata.