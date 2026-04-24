Detienen a un hombre en Valle Viejo por violar una restricción judicial

Un operativo llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de San Isidro culminó con la aprehensión de un hombre de 40 años en el departamento Valle Viejo, luego de que se constatara el quebrantamiento de una medida judicial vigente. El procedimiento tuvo lugar en el Puesto Caminero de Sumalao, donde los numerarios policiales lograron ubicar e interceptar al sospechoso.

De acuerdo con la información disponible, el individuo tenía una prohibición de acercamiento hacia su expareja, una mujer de 34 años, medida que había sido dispuesta previamente por la Justicia. Sin embargo, el hombre habría incumplido dicha restricción, lo que derivó en una situación de violencia.

Violación de la medida y agresión física

El episodio no solo implicó el incumplimiento de una orden judicial, sino que también incluyó un hecho de agresión física contra la mujer. Según se detalló, tras acercarse a su expareja en contravención de la medida vigente, el hombre la habría atacado, configurando así un escenario que motivó la inmediata intervención policial.

La combinación de ambos elementos, es decir, la desobediencia a una disposición judicial y la presunta agresión, constituyó el fundamento para su aprehensión. Este tipo de situaciones se enmarca dentro de los casos de violencia familiar y de género, donde las medidas de restricción buscan prevenir justamente episodios de este tipo.

Actuación judicial

Tras concretarse la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Será este organismo el encargado de avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes en función de los hechos registrados.

En paralelo, las autoridades indicaron que la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente, paso clave para formalizar la causa y dar continuidad al proceso judicial.

Entre los aspectos técnicos del procedimiento se destacan:

Aprehensión del sospechoso por personal de la Comisaría de San Isidro.

por personal de la Comisaría de San Isidro. Intervención en el Puesto Caminero de Sumalao , en el departamento Valle Viejo.

, en el departamento Valle Viejo. Traslado del detenido a sede policial.

a sede policial. Intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur .

. Convocatoria a la víctima para formalizar la denuncia penal.

Canales de asistencia

En el marco de este tipo de hechos, las autoridades recordaron la disponibilidad de herramientas de asistencia para personas que atraviesan situaciones de violencia familiar o de género. En este sentido, se reiteró la vigencia de líneas de contacto que funcionan de manera permanente.

Las vías de comunicación habilitadas son:

Línea 144 , destinada a la atención de víctimas de violencia de género.

, destinada a la atención de víctimas de violencia de género. Llamadas al 911, para emergencias.

Ambos canales presentan características específicas:

Gratuidad total del servicio .

. Atención anónima .

. Disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año.

Estas herramientas forman parte de los mecanismos institucionales orientados a brindar contención, orientación y respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.