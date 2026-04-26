Detienen a un joven, demoran a un adolescente y secuestran una motocicleta

Un procedimiento policial se desarrolló en el norte de la Capital, donde efectivos de la Comisaría Séptima intervinieron ante una situación de desorden que derivó en la aprehensión de un joven, la demora de un adolescente y el secuestro de una motocicleta.

El operativo se activó a partir de un requerimiento recibido por el SAE-911, que alertó sobre un incidente en la intersección de las calles Incahuasi y Chuquisaca. Ante esta situación, los uniformados se trasladaron al lugar para verificar lo sucedido y restablecer el orden. La rápida respuesta permitió a los efectivos tomar contacto con el escenario del hecho y actuar en consecuencia frente a la conducta de los involucrados.

Desorden y agresión al personal policial

Al arribar al lugar, el personal policial constató que dos personas estaban protagonizando un desorden en la vía pública. Según lo informado, se trataba de un joven de apellido Celis, de 18 años, y un adolescente de 16 años.

Durante la intervención, ambos se habrían tornado agresivos con el personal policial, lo que derivó en una situación de tensión que obligó a los efectivos a actuar para controlar el episodio. En ese contexto, uno de los involucrados intentó evadir la acción policial, lo que generó un nuevo momento de riesgo dentro del procedimiento.

Intento de fuga y secuestro del rodado

En medio del operativo, uno de los jóvenes intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc.. Sin embargo, no logró concretar su objetivo, ya que fue interceptado por los efectivos en el lugar.

Como consecuencia de este intento de huida, el rodado fue secuestrado, quedando a disposición de las autoridades correspondientes. El accionar policial permitió evitar que la situación escalara y garantizar el control del episodio en una zona urbana transitada.

Intervención de la Fiscalía Penal Juvenil

Tras el procedimiento, ambos involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, que tomó intervención en el caso debido a la participación de un menor de edad.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas a cumplimentar, en el marco de las actuaciones correspondientes. La intervención de la fiscalía resulta clave para determinar las responsabilidades y avanzar en el proceso, especialmente en situaciones donde intervienen adolescentes, lo que implica la aplicación de normativas específicas.

El episodio ocurrido en el norte capitalino pone de manifiesto la dinámica de intervención de las fuerzas de seguridad ante situaciones de desorden en la vía pública. La combinación de agresividad hacia el personal policial y el intento de fuga configuró un escenario que requirió una respuesta rápida y efectiva.