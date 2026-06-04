Detuvieron a un amigo de Claudio Barrelier que vivía en la casa donde mataron a Agostina Vega

La Justicia de Córdoba ordenó esta tarde la detención de un segundo hombre vinculado al femicidio de la adolescente Agostina, ocurrido en la ciudad. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, un amigo cercano de Claudio Barrelier, principal imputado en la causa. Fassetta vivía en la misma casa en la que se produjo el asesinato.

El arresto se produjo luego de que Fassetta brindara una serie de entrevistas en distintos medios de comunicación, en las que relató detalles sobre la búsqueda de Agostina, información que según las autoridades podría vincularlo con el hecho.

Su abogado, Eduardo Allende Medina, confirmó a TN que su defendido está siendo acusado de "encubrimiento agravado".

La versión de la defensa

El letrado cuestionó la decisión judicial y aseguró que, según su experiencia, los fiscales de Córdoba a veces dictan prisiones preventivas sin contar con evidencia suficiente:

"Yo no vi el expediente, pero sí sé que en Córdoba cuando los fiscales no tienen nada que hacer, hacen algo para justificar que hacen y dictan prisiones preventivas. Son las cosas que hacen rápidamente todos", declaró Allende Medina.

Fassetta, según su defensa, no estuvo presente el día del crimen. Según relató su abogado:

El sospechoso llegó a la casa el domingo , un día después del hecho.

, un día después del hecho. Notó algo extraño al encontrar frazadas blancas en lugar de las gris oscuro que él había dejado.

Claudio Barrelier está en el penal de Bouwer.

Además, la defensa presentó pruebas que, según ellos, podrían demostrar la inocencia de Fassetta:

Cámaras de seguridad de una panadería cercana a su lugar de trabajo muestran que trabajó hasta al menos las 4 de la madrugada del día en cuestión.

del día en cuestión. Según Allende Medina, Fassetta se estaba quedando en la casa de su madre, donde también residen sus dos hijos.

El abogado también brindó detalles sobre la relación de Fassetta con Barrelier y Agostina:

Se conocían desde hace 10 meses por ser hinchas del club Instituto .

por ser hinchas del club . Barrelier fue quien presentó a Fassetta a la madre de Agostina y a la propia adolescente .

. Barrelier le ofreció su casa a Fassetta, lugar donde finalmente se produjo el hecho, aunque el acusado no estaba residiendo allí de forma permanente.

Estado emocional y próximos pasos en la causa

Fassetta se mostró agobiado y emocionalmente afectado al momento de su detención. Según relató su abogado:

"Esta tarde estaba muy mal, agobiado. Me dijo: 'La próxima vez me van a tener que sacar con agua hirviendo porque no me voy de la casa ni a palos'".

La causa continúa su curso y se espera que en las próximas horas se avance con la declaración indagatoria de Fassetta. Desde la Justicia no descartan nuevas detenciones, en un caso que sigue generando atención y tensión en Córdoba.

Este segundo arresto marca un nuevo capítulo en la investigación del femicidio de Agostina, en el que cada movimiento de los implicados y sus vínculos familiares y sociales adquiere un peso significativo para las autoridades que buscan esclarecer los hechos. La sociedad cordobesa permanece atenta a las próximas novedades judiciales, mientras la Justicia intenta tejer un entramado de pruebas y testimonios que permita avanzar en un caso que conmovió a toda la provincia.