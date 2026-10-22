VIDEO: Cómo sigue la búsqueda del docente perdido en el cerro tucumano

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado y montañista de 59 años que permanece desaparecido en los cerros de Tucumán, ingresó en una etapa clave con la incorporación de nuevos rastrillajes aéreos sobre el cerro Ñuñorco Grande, ubicado en la localidad de El Mollar, departamento Tafí del Valle.

El operativo, encabezado por la Policía de Tucumán, busca ampliar el radio de rastreo y examinar sectores montañosos de difícil acceso para los equipos que trabajan sobre el terreno. Los sobrevuelos permiten obtener una perspectiva más amplia de la geografía y complementar las tareas que se desarrollan desde los primeros días de la desaparición.

Las imágenes captadas desde el aire muestran el despliegue de efectivos de la Dirección de Fuerzas Especiales C.E.R.O. y de la División GEAM, que aprovechan las condiciones meteorológicas favorables para recorrer visualmente distintos sectores de la montaña.

Moyano fue visto por última vez el pasado 12 de octubre, cuando inició una caminata en solitario por la zona. Desde entonces, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda que se intensificó con el transcurso de los días y la incorporación de recursos humanos y técnicos.

Al cumplirse diez días consecutivos sin novedades sobre su paradero, los equipos continúan trabajando para localizarlo y agotar las alternativas disponibles en el área de búsqueda.

El tiempo, un factor determinante para los sobrevuelos

Las condiciones meteorológicas representan un elemento importante para el desarrollo de las tareas aéreas. La ausencia de lluvias y de nubosidad baja permite mejorar la visibilidad y facilita el reconocimiento de los sectores elevados del cerro.

Por ese motivo, los equipos aprovecharon las condiciones favorables registradas durante la jornada para avanzar con los sobrevuelos y examinar las áreas comprendidas en el operativo. La complejidad de la geografía montañosa hace necesario combinar distintas modalidades de búsqueda. Mientras el personal recorre los sectores accesibles por tierra, los medios aéreos permiten observar áreas más amplias y aportar información para orientar las siguientes etapas del rastrillaje.

El trabajo no se limita a la observación desde una aeronave. Los relevamientos aéreos también se complementan con el uso de drones, que permiten obtener imágenes de sectores específicos y ampliar la información disponible para los responsables de coordinar el procedimiento.

Un amplio despliegue de recursos humanos y tecnológicos

El operativo reúne distintas especialidades policiales, equipos de rescate y recursos tecnológicos destinados a reforzar la búsqueda de Moyano. La estrategia combina el trabajo de campo con herramientas que permiten examinar el terreno y detectar posibles indicios sobre su ubicación.

Entre los recursos desplegados se encuentran drones equipados con cámaras térmicas, personal especializado en búsqueda con perros, efectivos de Caballería y Bomberos, además de un campamento táctico instalado en la propia cumbre del cerro.

También participan efectivos de Gendarmería Nacional, que aportan sus propios drones y operadores para colaborar en el reconocimiento de las áreas comprendidas en el rastrillaje.

La articulación de estos recursos permite desarrollar distintas tareas de manera complementaria, con equipos que trabajan sobre el terreno y otros que se concentran en el relevamiento aéreo y tecnológico.

Los principales componentes del operativo son:

Dirección de Fuerzas Especiales C.E.R.O. y División GEAM: participan en las tareas de búsqueda y en los sobrevuelos sobre el cerro.

Drones con cámaras térmicas: se utilizan para ampliar las posibilidades de reconocimiento del terreno.

División Canes: aporta perros especializados en la localización de personas.

División Caballería y Bomberos: integran el despliegue de recursos humanos para las tareas de rastrillaje.

Campamento táctico: instalado en la cumbre del cerro para apoyar el operativo.

Gendarmería Nacional: participa con personal, drones y operadores.

Medios aéreos: permiten realizar relevamientos desde el aire y examinar sectores de difícil acceso.

La combinación de estos elementos forma parte de una estrategia orientada a cubrir distintas áreas y sostener la búsqueda mientras no haya novedades sobre el paradero del docente.

La coordinación del operativo y la participación de Catamarca

La planificación general de las tareas fue diagramada de manera conjunta por el comisario Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales, y el comisario general Raúl Silva, jefe del Departamento Operaciones Policiales. A este trabajo se incorporaron cinco efectivos de la Policía de Catamarca, acompañados por dos canes especializados en la localización de personas en alta montaña. La participación catamarqueña amplía el número de recursos disponibles y suma personal con perros entrenados para intervenir en este tipo de búsquedas.

La colaboración entre las fuerzas de ambas provincias se desarrolla en coordinación con los demás organismos que participan del procedimiento, con el propósito de examinar las áreas pendientes y reunir información útil para continuar con los rastrillajes.

La División Canes de la Policía de Catamarca también se sumó a las tareas junto con la Policía de Tucumán, reforzando el trabajo de localización en el terreno.

La intervención de los equipos especializados constituye uno de los componentes centrales del operativo, que busca sostener una búsqueda integral mediante la coordinación de personal, tecnología y recursos aéreos.

Los Bomberos Voluntarios de Santa María

A las tareas desarrolladas por las fuerzas policiales y los demás organismos intervinientes se sumaron los Bomberos Voluntarios de Santa María, que continuaron aportando recursos para ampliar el reconocimiento de la zona.

Durante este miércoles, el equipo tuvo asignada la tarea de realizar un sobrevuelo en helicóptero hasta las proximidades de la cima del cerro. En ese recorrido se llevó adelante un relevamiento aéreo mediante el uso de un dron en las áreas comprendidas en la búsqueda.

El procedimiento permitió incorporar otra modalidad de observación al operativo, con el objetivo de examinar desde el aire los sectores de interés y aportar información para la continuidad de las tareas.

Estas acciones se desarrollaron de manera conjunta con personal de Gendarmería Nacional, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán, la Policía de Tucumán, Bomberos de Monteros —grupo especial O— y otras fuerzas intervinientes.

La participación de los Bomberos Voluntarios de Santa María se suma así al despliegue de recursos técnicos y humanos que se mantiene sobre el cerro Ñuñorco Grande, donde los equipos continúan trabajando para obtener información que permita avanzar en la localización de Moyano.

Relevamiento de los sectores recorridos y continuidad de la búsqueda

Al finalizar la jornada, los equipos realizaron un relevamiento de los sectores recorridos y de las zonas en las que se habían desarrollado las tareas. El objetivo de esta instancia fue reunir información sobre las áreas examinadas y continuar coordinando los esfuerzos de todos los grupos participantes.

La recopilación de esos datos forma parte de la organización del operativo, ya que permite registrar los sectores en los que se trabajó y disponer de información para planificar la continuidad de los rastrillajes.

Mientras no haya novedades sobre el paradero de Raúl Alfredo Moyano, las tareas permanecen centradas en ampliar el reconocimiento del cerro y aprovechar los recursos disponibles, tanto desde el aire como sobre el terreno.

La búsqueda reúne a efectivos de la Policía de Tucumán, personal de la Policía de Catamarca, especialistas en alta montaña, canes, Bomberos Voluntarios de Santa María, Bomberos de Monteros, Gendarmería Nacional y representantes del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, entre otras fuerzas.

Con nueve días transcurridos desde la desaparición del docente jubilado, el operativo continúa con el objetivo de agotar las alternativas posibles para localizarlo. Los sobrevuelos en helicóptero, el relevamiento mediante drones y los rastrillajes terrestres forman parte de un despliegue coordinado que busca ampliar la cobertura de una zona montañosa de difícil acceso y reunir nuevos elementos para avanzar en la búsqueda.