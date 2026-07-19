Detuvieron a dos hombres acusados de golpear brutalmente a un empleado en el Poncho

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este domingo, acusados de agredir violentamente a un empleado del patio cervecero en el Predio Ferial Catamarca, donde se desarrolla la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de la 1:20, cuando efectivos de la Comisaría Predio Ferial intervinieron tras una agresión registrada en el sector gastronómico del evento.

En el lugar, los uniformados aprehendieron a dos hombres de apellidos Falcón, de 24 años, y Córdoba, de 28, quienes, por motivos que son materia de investigación, habrían atacado físicamente a un trabajador de 66 años.

Como consecuencia de la golpiza, la víctima debió ser asistida por profesionales del SAME, que le brindaron atención médica en el lugar.

Los dos sospechosos fueron trasladados y alojados en la Comisaría Tercera, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de feria del Distrito Este, que impartió las directivas correspondientes para el avance de la causa.

En tanto, la Policía invitó al damnificado a formalizar la denuncia penal en el Precinto Judicial N.º 3 para continuar con la investigación del hecho.