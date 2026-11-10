La Corte de Justicia de Catamarca declaró inadmisible un recurso presentado por Galán

La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca declaró formalmente inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de José Javier Galán contra una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, dictada en el marco de una investigación jurisdiccional.

La decisión quedó establecida mediante el Auto Interlocutorio N.º 53, en el que los integrantes del tribunal analizaron si la resolución cuestionada reunía las condiciones legales necesarias para ser revisada a través de esa vía recursiva.

El pronunciamiento se vincula con el trámite de un pedido de desafuero legislativo y con la investigación de presuntos delitos atribuidos al legislador. Sin embargo, la Corte aclaró que la cuestión sometida a su consideración estaba relacionada con la admisibilidad formal del recurso y no con la determinación de la existencia de los hechos investigados o de la eventual responsabilidad penal del involucrado.

Para comprender el alcance de la resolución, resulta necesario reconstruir las decisiones judiciales que precedieron a la intervención de la Sala Penal. El planteo de la defensa había llegado a la Corte después de que la Cámara de Apelaciones resolviera parcialmente un recurso anterior y modificara una decisión del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, vinculada con la solicitud de desafuero de Galán.

Apelaciones modificó parcialmente el pedido de desafuero

La resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos había introducido modificaciones en el alcance de la solicitud de desafuero que se encontraba bajo análisis.

En concreto, el tribunal dejó sin efecto el pedido de desafuero respecto de la investigación de los presuntos delitos de amenazas calificadas por el uso de armas y exacciones ilegales. No obstante, confirmó parcialmente la solicitud para posibilitar el sometimiento a proceso penal del legislador en relación con la investigación del presunto delito de peculado de trabajos o servicios.

De esta manera, la resolución estableció un tratamiento diferenciado para las distintas figuras penales comprendidas en la investigación. Mientras que el pedido de desafuero quedó sin efecto en relación con las presuntas amenazas calificadas y las exacciones ilegales, se mantuvo parcialmente respecto del presunto peculado de trabajos o servicios.

Fue precisamente esta última parte de la decisión la que motivó la presentación de un recurso de casación por parte de la defensa ante la Corte de Justicia.

La impugnación cuestionó la resolución de la Cámara de Apelaciones mediante la invocación de una supuesta inobservancia y errónea aplicación de la ley. Frente a ese planteo, los ministros de la Sala Penal debieron examinar, en primer término, si la decisión recurrida podía ser revisada mediante el mecanismo procesal utilizado.

El artículo 455 del Código Procesal Penal, eje del análisis

Al abordar la presentación, la Sala Penal centró su análisis en las condiciones de procedencia del recurso de casación. Para ello, recordó los alcances del artículo 455 del Código Procesal Penal, que establece cuáles son las resoluciones susceptibles de ser cuestionadas mediante esa vía.

Según la norma, la casación procede, como regla general, contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al proceso, impidan su continuación o produzcan alguno de los restantes efectos expresamente contemplados. A partir de ese marco legal, los ministros evaluaron la naturaleza de la resolución de la Cámara de Apelaciones y determinaron que la confirmación parcial del pedido de desafuero por la investigación del presunto delito de peculado de trabajos o servicios no reunía las características de una decisión definitiva.

El fundamento central fue que esa resolución no pone fin a la discusión sobre la cuestión planteada. Por el contrario, la eventual procedencia del pedido de desafuero se encuentra supeditada a la decisión que adopte la Legislatura de la Provincia.

En consecuencia, la intervención judicial cuestionada no podía ser considerada una sentencia definitiva ni una resolución que cerrara el trámite, impidiera su continuidad o produjera automáticamente alguno de los efectos que habilitan la revisión mediante casación.

La continuidad de la investigación no habilita por sí sola la casación

Otro de los aspectos examinados por la Sala Penal estuvo relacionado con los argumentos de la defensa sobre una posible afectación de garantías constitucionales.

Los ministros señalaron que la continuidad de una investigación penal no convierte, por sí misma, a una resolución en equiparable a una sentencia definitiva. Para que pueda admitirse esa excepción, quien interpone el recurso debe demostrar que existe un perjuicio concreto, actual y de imposible o difícil reparación ulterior.

Este criterio fue determinante para evaluar el planteo presentado por la defensa de Galán. La Sala entendió que la presentación se había limitado a invocar la posible afectación de garantías constitucionales, pero no había explicado de qué manera concreta la decisión cuestionada ocasionaba un perjuicio de la magnitud necesaria para habilitar la revisión extraordinaria.

En otras palabras, para los integrantes del tribunal no resultaba suficiente mencionar una eventual vulneración de derechos o garantías. Era necesario acreditar y fundamentar cómo la resolución recurrida generaba una consecuencia concreta, actual y de imposible o difícil reparación posterior.

Al considerar que ese requisito no había sido debidamente demostrado y que la decisión cuestionada tampoco reunía las condiciones previstas por el artículo 455 del Código Procesal Penal, la Sala Penal concluyó que correspondía rechazar formalmente la presentación.

Por esos fundamentos, declaró formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Qué significa la resolución y cuáles son sus alcances

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es la delimitación de sus efectos. La decisión de la Corte se circunscribe exclusivamente a la admisibilidad formal del recurso de casación, por lo que no representa una definición sobre el fondo de la investigación jurisdiccional.

En ese sentido, la resolución no establece que los delitos investigados hayan existido ni determina la responsabilidad penal de José Javier Galán. Tampoco constituye una decisión que disponga su desafuero.

Respecto de la investigación por el presunto delito de peculado de trabajos o servicios, la solicitud de desafuero continúa sujeta a la decisión que corresponda adoptar a la Legislatura provincial, tal como había señalado la Cámara de Apelaciones.

Los principales alcances del pronunciamiento son los siguientes:

Recurso presentado: casación interpuesta por la defensa de José Javier Galán.

Resolución de la Corte: Auto Interlocutorio N.º 53.

Órgano judicial: Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca.

Decisión: declaración formal de inadmisibilidad del recurso.

Fundamento procesal: la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni acredita un perjuicio concreto, actual y de imposible o difícil reparación ulterior.

Investigaciones mencionadas: presuntas amenazas calificadas por el uso de armas, exacciones ilegales y peculado de trabajos o servicios.

Situación del desafuero: no fue dispuesto por este pronunciamiento; la solicitud vinculada con el presunto peculado continúa sujeta a la decisión de la Legislatura provincial.

La distinción es relevante para interpretar correctamente la decisión judicial: la Corte no resolvió si corresponde o no atribuir responsabilidad penal al legislador, sino que determinó que el recurso presentado no cumplía las condiciones necesarias para habilitar su tratamiento por la vía de casación.

La integración de la Sala Penal

La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca que intervino en el análisis y dictó el Auto Interlocutorio N.º 53 está integrada por tres magistrados:

Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, presidenta de la Sala Penal.

Dr. Néstor Hernán Martel, ministro.

Dra. Rita Verónica Saldaño, ministra.

Con esta resolución, el tribunal declaró inadmisible la impugnación presentada por la defensa de José Javier Galán y delimitó el alcance procesal de su intervención. La cuestión vinculada con el eventual desafuero por el presunto delito de peculado de trabajos o servicios permanece pendiente de la decisión legislativa correspondiente, mientras que el pronunciamiento de la Corte no implica una definición sobre la responsabilidad penal del investigado.