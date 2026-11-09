Violó la restricción judicial hacia su familia y lo aprehendieron

Pasado el mediodía de hoy, alrededor de las 12:40, efectivos de la Comisaría Novena llevaron adelante un procedimiento en el barrio Acuña Isí, que culminó con la detención de un hombre de 38 años, de apellido Chanampa.

El operativo tuvo lugar en la calle Pbro. Luis Arch, hasta donde llegaron los numerarios policiales luego de tomar intervención ante una situación vinculada con el presunto incumplimiento de una disposición judicial.

De acuerdo con la información del procedimiento, el hombre habría quebrantado una medida judicial de restricción de acercamiento hacia su familia, circunstancia que motivó la actuación del personal policial en el sector.

Quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur

Tras concretarse el procedimiento, Chanampa fue trasladado y alojado en la Seccional correspondiente, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas a seguir en relación con el hecho, por lo que la situación del hombre quedó supeditada a las disposiciones impartidas por la autoridad competente.