Un motociclista resultó herido tras chocar contra un poste en Capayán

Un siniestro vial se registró ayer en un camino comunal de la localidad de El Bañado, departamento Capayán, y tuvo como protagonista a un hombre de 47 años que circulaba en una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica, para luego ser trasladado al Hospital San Juan Bautista de la Ciudad Capital.

El hecho fue protagonizado por Daniel Alejandro Burgos, de 47 años, quien se desplazaba en una motocicleta Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos. De acuerdo con la información suministrada, por causas que son materia de investigación, el rodado chocó contra un poste del tendido eléctrico existente en la zona.

Tras el impacto, el motociclista cayó al suelo y sufrió lesiones. La situación motivó la intervención de profesionales médicos de la localidad de Coneta, quienes acudieron para brindarle asistencia y dispusieron su traslado al principal centro de salud mencionado en el parte.

El accidente ocurrió en un camino comunal

El episodio tuvo lugar en un camino comunal de El Bañado, dentro del departamento Capayán. El tramo en el que se produjo el siniestro cuenta con un poste correspondiente al tendido eléctrico, contra el cual impactó la motocicleta conducida por Burgos.

La información oficial indica que las causas del choque todavía se encuentran bajo investigación. Por el momento, no se precisaron otros detalles acerca de las circunstancias que precedieron al impacto ni sobre la mecánica del accidente. El dato confirmado es que Burgos circulaba en una Yamaha YBR 125 cc cuando, por motivos que deberán establecerse, chocó contra el poste y posteriormente cayó al suelo. La caída le ocasionó lesiones que requirieron atención médica.

La intervención de las autoridades y de los profesionales de salud se produjo a partir de las consecuencias del siniestro, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para documentar lo ocurrido.

Asistencia médica y traslado a la Capital

Luego del accidente, el motociclista fue asistido por profesionales médicos de Coneta, localidad desde la cual se dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista de la Ciudad Capital.

El traslado se realizó en virtud de las lesiones sufridas por Burgos como consecuencia del choque. La información difundida no especificó la naturaleza ni la gravedad de las heridas, por lo que esos aspectos no fueron detallados en el reporte.

Intervención policial y judicial

En el lugar y en relación con el episodio, numerarios de la Comisaría de Miraflores labraron las actuaciones de rigor. El procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

La Fiscalía interviene en el marco de la investigación destinada a establecer las causas del siniestro vial. De acuerdo con el parte, el choque contra el poste del tendido eléctrico se produjo por circunstancias que aún se investigan.